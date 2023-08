„Schlag den Star“: Prosieben verkündet Kracher-Duell – DSDS-Star Pietro Lombari fordert IHN heraus

Normalerweise ist Pietro Lombardi als Schmuse- oder Partysänger oder als Juror bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) bei RTL zu sehen. Doch nun wagt sich der Sänger auf fremdes Terrain. Am 2. September tritt der 31-Jährige bei „Schlag den Star“ auf Prosieben an.

Den Gegner in den Schlaf singen und so den Sieg bei „Schlag den Star“ einfahren, sollte nicht seine einzige Strategie sein. Denn bei dem Format sind oftmals auch Köpfchen und Muskelkraft gefragt. Doch mit wem muss es Pietro Lombardi überhaupt aufnehmen?

„Schlag den Star“: DSDS-Star Pietro Lombardi tritt gegen IHN an

Der Musiker fordert keinen Geringeren heraus als Komiker Chris Tall. Beide Männer sind Entertainer durch und durch, sie trennt nur ein Jahr Altersunterschied und beide sind fleißig am trainieren, um sich in Topform zu bringen. Pietro Lombardi zeigt sich aber siegessicher und haut direkt eine Kampfansage raus:

Schlag den Star: Pietro Lombardi und Chris Tall treten zum Duell an. Foto: ProSieben/Steffen Z Wolff, SpotOn

„Chris darf als Comedian ja bloß seinen Humor nicht verlieren. Das sollte er auch besser nicht – dann hat er zumindest eine Sache, die er nicht verloren hat.“Chris Tall nimmt die Herausforderung an und schmückt seine Antwort mit Songs seines Kontrahenten: „Pietro, meine ‚Cinderella‘: Unser Verhältnis war immer ‚Phänomenal‘, aber dieser Abend wird nicht schön ‚For you‘. Da hilft dir nicht mal dein ‚Kämpferherz‘!“

Wie so ein Duell aussehen kann, dass können sich Pietro Lombardi und Chris Tall vorab noch im Fernsehen anschauen. Denn am 19. August treten ab 20.15 Uhr erstmal die beiden Schauspieler Heiner Lauterbach und Uwe Ochsenknecht gegeneinander an. Bei „Schlag den Star“ müssen die Prominenten maximal 15 Runden überstehen. Wer zuerst 60 Punkte erreicht, darf sich über 100.000 Euro freuen.