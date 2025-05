Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Darüber streitet sich das Paar am häufigsten

Auch prominente Paare haben mit Beziehungsproblemen zu kämpfen – wenn es jemand weiß, dann Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Rypa. Die zwei sorgten in der Vergangenheit für ordentlich Schlagzeilen rund um ihr Liebesleben.

Streits gehören wohl zu jeder Partnerschaft dazu. Seien es Banalitäten wie das Rausbringen des Mülls oder aber die Erziehung der eigenen Kinder. Es gibt bestimmte Punkte, da geraten Pärchen immer und immer wieder in Streit. So ergeht es auch Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa.

Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Auf Instagram wird Tacheles geredet

Doch worüber streiten der Musiker und die Influencerin am häufigsten? In einer Instagram-Fragerunde verriet Laura Maria ihren Followern (rund 956.000) jetzt, wo es bei ihr und Pietro Lombardi am häufigsten kracht.

„Haushalt“, erklärt die 29-Jährige und versieht ihre Antwort mit einem lachenden Smiley – immerhin nimmt Laura es mit Humor. Weitere Details gibt sie allerdings nicht bekannt. Mit ihrer Antwort wird sich wohl das ein oder andere Pärchen identifizieren können.

Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa mussten mit ihrem Sohn ins Krankenhaus

Doch zuletzt geriet der Streitpunkt Haushalt wohl eher in den Hintergrund. Ihr Sohn Leano bekam plötzlich hohes Fieber, litt zudem unter starken Schmerzen. Laura und Pietro zögerten nicht lange und fuhren mit dem kleinen Jungen in die nächstgelegene Klinik, um ihn untersuchen zu lassen.

Nach stundenlanger Wartezeit dann die positive Nachricht: Leano ging es wieder besser, die kleine Familie konnte wieder nach Hause fahren (wir berichteten).

