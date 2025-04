Pietro Lombardi von Stromausfall auf Mallorca betroffen – „Habe sowas noch nie erlebt“

Und plötzlich steht der Alltag wegen eines Stromausfalls Kopf. In ganz Spanien und Portugal sowie in Südwestfrankreich war am Montagmittag (28. April) aus bisher ungeklärten Gründen der Strom ausgefallen.

Mallorca blieb zunächst verschont, doch das änderte sich schon bald. Denn plötzlich herrschte bei vielen am Handy Funkstille – kein Netz und kein Internet mehr. Pietro Lombardi, der zur Zeit beruflich bedingt auf der Baleareninsel ist, ist ebenfalls von den Auswirkungen betroffen.

Pietro Lombardi klagt über Stromprobleme

Während das spanische Festland den ganzen Tag über mit massiven Stromstörungen zu kämpfen hatte, tauchte das Problem auf Mallorca eher wie ein Schluckauf immer mal wieder auf. Vereinzelt kam es auf der Insel zu Strom- und Netzausfällen – auch Pietro Lombardi kann am Montag ein Lied davon singen.

„Ich schwöre, es ist krass“, berichtet der Sänger, als er in einer Fragerunde auf Instagram direkt von den Fans auf den Stromausfall angesprochen wird. Immer mal wieder falle bei ihm das Licht im Hotel aus dem Nichts aus und alles sei dunkel. Für das große Ballermann-Opening ist der DSDS-Gewinner nach Mallorca gereist. Und bis zum 1. Mai wird er auch noch bleiben, denn dann folgt schon der nächste Auftritt im Megapark.

Bei Laura ist „alles ok“

Deshalb hofft der Sänger, dass das Problem bald in den Griff gekriegt wird – immerhin muss er doch mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa und den zwei Kindern in Kontakt bleiben können. „Ist auf jeden Fall crazy, ich bin gespannt, wann die das beheben und was der Grund dafür ist. Habe sowas noch nie erlebt“, so Pietro Lombardi um kurz vor Mitternacht. Zu diesem Zeitpunkt ist die Ursache noch nicht geklärt. Aber der aus Portugal stammende EU-Ratspräsident António Costa erklärte auf „X“, dass es derzeit keine Hinweise auf einen Cyberangriff gäbe.

Währen Pietro Lombardi in einem Hotel direkt an der Playa de Palma mit Nähe zum Megapark untergebracht ist, ist Freundin Laura mit den Kindern rund eine Stunde entfernt untergebracht. Weit weg von dem Lärm, aber offenbar auch von den Strom- und Netzproblemen. Denn laut dem Musiker sei bei ihr „alles ok“.