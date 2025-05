Pietro Lombardi in Griechenland: Was dort passiert, ist sensationell – „Damit rechnet keiner“

Geheimnisvolle Worte von Pietro Lombardi! Der Sänger meldet sich im Netz bei seinen Fans – bei traumhafter Kulisse und im Urlaubsmodus.

Doch wer jetzt denkt, der einstige DSDS-Star lasse aktuell die Seele baumeln und genieße einen entspannten Urlaub, der irrt! Den hatte er schließlich erst vor wenigen Tagen in Italien mit seiner Liebsten Laura Maria Rypa.

Jetzt ist Pietro Lombardi in Griechenland – und hat dort neue Projekte!

Pietro Lombardi in Griechenland: Er macht es spannend

„Ich bin gerade in Griechenland. Wir drehen hier ein Musikvideo“, erzählt der 32-Jährige in seiner Instagram-Story und befindet sich währenddessen gerade an einem Hafen. Wo genau Pietro in Griechenland ist, verrät er nicht, dafür macht er aber noch eine kryptische Andeutung, dass seine Fans neben dem Musikvideo bald noch etwas erwarten können.

„Hier passiert noch was in Griechenland. Über das darf ich leider nicht sprechen. Aber glaubt mir, damit rechnet keiner!“ Etwa ein neuer TV-Job? Es scheint etwas Sensationelles zu sein! Pietro Lombardi hält sich strikt an die Vorgaben, nichts zu verraten, er sagt lediglich dies noch zu seinem geheimen Projekt:

„Ich freue mich auf alles, was noch in ’25 kommt. Und da kommt noch sehr viel, mit was viele nicht mehr gerechnet haben. Und auch 2026 wird schon geplant. Ich freue mich einfach und bin sehr happy. Vielen Dank, dass es euch gibt.“ Nach dem Skandal der vergangenen Monate scheint Pietro wieder im Reinen mit sich zu sein.

Im Oktober 2024 stand der Sänger unter Verdacht der häuslichen Gewalt, nachdem es einen lauten Streit zwischen ihm und Laura gegeben haben soll, nach dem sie ins Krankenhaus musste. Bei DSDS saß der gebürtige Karlsruher seither nicht mehr in der Jury.

Pietro Lombardi: „Einfach sehr dankbar“

Umso glücklicher ist Pietro nun, alles Negative hinter sich lassen zu können. So sagt er seinen Fans obendrein in seiner Instagram-Story:

„Ich bin aktuell einfach sehr dankbar und sehr glücklich über alles, was ist. Ich habe die tollste Familie, ich habe die tollsten Supporter, die immer zu mir stehen, egal, was passiert. Meine Karriere ist eben manchmal ein Up und ein Down. Aber so bin ich eben. Ich bin ein Chaot, ich habe manchmal einen Schaden. Aber ich denke, ich bin trotzdem ganz in Ordnung.“

Das sehen viele seiner Fans sicher genauso. Jetzt darf man also gespannt sein, was noch alles kommt von ihm.