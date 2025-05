Pietro Lombardi bricht sein Schweigen: Noch dieses Jahr soll es so weit sein

Manche Liebesgeschichten brauchen eben etwas mehr Zeit. Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa kennen das nur zu gut: Seit Jahren begleitet die Öffentlichkeit ihr gemeinsames Auf und Ab. Im Oktober 2022 folgte dann der nächste große Schritt: Die Verlobung. Für viele Fans war damit klar – jetzt dauert es nicht mehr lange bis zur Hochzeit. Doch das ersehnte Ja-Wort blieb bislang aus.

Nun gibt Pietro endlich ein Update, das Hoffnung macht.

Pietro Lombardi sorgt für Klarheit

Viele Fans dachten, dass bei Pietro Lombardi längst die Hochzeitsglocken geläutet hätten. Schließlich ist zwischen Liebes-Comebacks, Polizeieinsätzen und Krisengerüchten so ziemlich alles passiert, was ein Promi-Paar durchmachen kann. Aktuell zeigen sich Pietro (32) und Laura (29) wieder als harmonische Einheit – mit Baby Amelio und Söhnchen Leano im Arm und jeder Menge Paar-Schnappschüssen auf Instagram.

Und jetzt gibt es auch endlich ein neues Liebes-Update. In einer Fragerunde auf Social Media wurde Pietro gefragt, ob die Hochzeit noch in diesem Jahr stattfinde. Seine Antwort? Klar und direkt: „Wir möchten auf jeden Fall heiraten, ja.“ Dazu postete er einen verliebten Schnappschuss mit seiner Laura.

Pietro Lombardi wird noch konkreter

In einem Interview mit „Bild“ legte Pietro sogar noch nach. Eigentlich sollte die Hochzeit im Sommer steigen, aber das Paar steckt aktuell mitten im Hausbau. Außerdem steht noch die Taufe des kleinen Amelio an. „Vielleicht wird es eine Winterhochzeit“, so der Sänger.

Das Datum steht zwar noch nicht fest, aber: Der Wille ist da. Für Pietro wäre es die zweite Ehe, nach der Trennung von Sarah Engels im Jahr 2019.

Die Zeichen stehen also auf Happy End. Nach all den Höhen und Tiefen scheint es, als hätten Pietro und Laura ihren gemeinsamen Weg gefunden – und der führt hoffentlich bald zum Traualtar.