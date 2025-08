Sarah Engels teilt unglaubliche Bilder – „Einmal im Leben“

Sarah Engels ist dafür bekannt, dass sie gerne auf Reisen ist. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Julian hat sie nun ein paar Tage in den USA verbracht. Natürlich lässt sie ihre 1,8 Millionen Fans daran teilhaben, was sie dort alles unternehmen und erleben.

Ein Video sorgt dabei für besonders viel Aufsehen auf dem Instagram-Kanal von Sarah Engels. Die zweifache Mutter teilt Einblicke in einen Flug der Extraklasse. Ihre Fans sind von diesen Bildern hin und weg.

Sarah Engels erfüllt sich einen Traum

Wenn Sarah Engels eine Leidenschaft hat, dann ist es wohl das Reisen. Gemeinsam mit ihrem Partner Julian erkundet die ehemalige DSDS-Teilnehmerin die Welt. Aktuell befindet sich das Paar in Amerika, wo sie eine kleine Rundreise gemacht haben. Auf Instagram nimmt sie ihre Follower auf die Reise mit.

++ auch interessant für dich: Sarah Engels meldet sich mit deutlichem Appell zu Wort – „Hört einfach auf!“ ++

Eins ihrer Highlights: Ein Helikopterflug der Extraklasse. „Einmal im Leben über den Grand Canyon fliegen und im Hier und Jetzt sein“, schreibt die Ex-Frau von Pietro Lombardi zu einem Video von sich aus dem Helikopter. Die Nachrichten ihrer Fans sprechen dabei Bände.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Fans begeistert von Sarah Engels Video

Allgemein kann man sagen, dass sich die Follower von Sarah Engels immer über Urlaubs-Content freuen. Doch die Einblicke des Helikopterfluges kommen besonders gut an, wie ein Blick in die Kommentare deutlich macht.

++ auch spannend für dich: Sarah Engels holt Mädchen auf die Bühne – was dann passiert, geht ans Herz ++

„Ich hab’s 2023 auch erleben dürfen und ich kriege schon wieder direkt Tränen in den Augen, wenn ich das sehe. So dankbar!“, schreibt ein Fan beispielsweise. Ein anderer kommentiert: „Mega und was für ein Ausblick. Lass dich nicht davon abhalten, dein Leben zu genießen.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

„Ich kann nur jedem raten, wenn er dort ist, das auch zu machen. So etwas erlebt man nicht wieder. Ich habe es vor 30 Jahren auch gemacht und bereue es nicht“, fügt ein weiterer Instagram-Nutzer hinzu.