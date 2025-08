Extremer RTL-Dreh! Laura Karasek gesteht: „Ich war irgendwann komplett besoffen“

Laura Karasek und Evelyn Burdecki teilen in ihrem Podcast „Was stimmt nicht mit uns?“ ihre Erinnerungen aus der TV-Welt miteinander. Ein Highlight: Laura Karaseks Teilnahme an einem RTL-Dreh in Bangkok. Dort stellte ein besonderes Konzept ihre Nerven ordentlich auf die Probe.

Abenteuer und Luxus im RTL-Format

Der Dreh für „Cash oder Karte“ schickte Karasek 2019 mit ihrem Bruder nach Bangkok. Eine Person hatte nur 100 Euro, die andere eine unlimitierte Kreditkarte. „Er hatte kein Geld und musste drei Tage in Bangkok überleben und ich hatte eine unlimitierte Kreditkarte!“, erzählt Karasek. Sie genoss den Drehstart mit Helikopterflügen und Tauchgängen mit Haien.

+++ auch interessant: Evelyn Burdecki packt aus: Männer ghosten sie, weil sie diesen Satz immer wieder +++

Kulinarische Herausforderungen bei RTL-Dreh

Doch die Freude schlug irgendwann in Ekel um. Laura Karasek musste in einem Luxusrestaurant Insekten wie Maden und Würmer essen. „Ich fand das so widerlich“, erinnert sie sich, und griff oft zum Weinglas. Während der rund achtstündigen Dreharbeiten trank sie so viel, dass die Aufnahmen stark bearbeitet werden mussten.

+++ auch spannend: Beziehungsaus bei RTL-Star Evelyn Burdecki: „Das fand ich unerträglich“ +++

„Ich war irgendwann komplett besoffen“, erzählt die Moderatorin. Andere Gäste genossen die Speisen, doch Karasek kämpfte mit Tränen. „Ich habe da geheult“, gesteht sie. Diese Erfahrung blieb der 43-Jährigen nachhaltig in Erinnerung.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Evelyn Burdecki reagiert scherzhaft: „Laura, du musst unbedingt in den Dschungel!“ Karasek lehnt ab und macht deutlich: Sie wird niemals ins Dschungelcamp gehen. Für die Moderatorin bleibt das Abenteuer in Bangkok eine prägende Erfahrung.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.