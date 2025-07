Traumhaft schön! Sarah Connor teilt romantische Fotos

Sarah Connor hat aufregende Monate hinter sich. Am 23. Mai erschien ihr neues Album „Freigeistin“, Songs wie „Heut‘ ist alles gut“ und „Wilde Nächte“ versetzten ihre Fans in Tanzlaune. Und auch mit emotionalen Liedern wie „Tief wie das Meer“ und „Herzen in Aufruhe“ kommt die Sängerin gut an.

Ihre große Liebe hat die Musikerin bereits gefunden. Gemeinsam mit ihrem Partner Florian Fischer hat die 45-Jährige nun eine Hochzeit besucht und teilt außergewöhnlich romantische Fotos mit ihren Instagram-Followern.

Sarah Connor schwebt auf Wolke sieben

926.000 Menschen folgen dem Instagram-Account von Sarah Connor, auf dem die Sängerin berufliche Ankündigungen und private Einblicke in ihr Familienleben zeigt. Die neuesten Fotos, die die Musikerin jetzt postete, bringen die Herzen ihrer Fans zum Schmelzen. Vor einer wahrlich traumhaften Kulissen posieren Sarah und ihr Florian für die Handykamera.

Die Turteltauben stehen auf einem Hügel, im Hintergrund sind Berge und das Meer zu sehen. Das Paar gönnt sich eine kleine Pause von seinem stressigen Alltag und besucht die Hochzeit von Freunden. Verliebt schauen sich die beiden an, das Lächeln der Sängerin spricht Bände. Sarah trägt ein gelbes Satin-Kleid, das einen bis zur Hüfte reichenden Schlitz am Bein hat. Florian präsentiert sich in einem klassischen Anzug.

+++ Sarah Connor setzt Statement -„Nicht toxisch, nur ehrlich“ +++

Das zweite Foto des Karussell-Posts ist dann sogar noch romantischer. Bei Sonnenuntergang küssen sich Sarah Connor und ihr Florian. Im Gegenlicht sieht man lediglich die Silhouetten des Paares, das sich liebevoll aneinander schmiegt. Die Aufnahmen kommentiert die Sängerin mit ihrer Songtextzeile: „Alles, was ich weiß ist, meine Liebe für dich, ist tief wie das Meer…“

Auch ihre Fans freuen sich über diese intimen Fotos des Paares und schreiben:

„Wahnsinn, wie sehr ihr euch nach 15 Jahren noch liebt. Man spürt diese Liebe durch die Fotos.“

„Eine fantastische Botschaft. Eine fantastische Liebeserklärung!“

„Wundervolle Bilder von euch beiden und dieses Lied ist unbeschreiblich schön, so tief und zutiefst berührend!“

„Flo kann einfach nur stolz sein, so eine wunderschöne Frau zu haben. Und er muss noch viel mehr vor Stolz platzen, bei den ganzen Liebeshymnen.“

„Ihr seid so wunderschön zusammen! Und eure Bilder haben eine so immense Ausstrahlung!“

Über diese liebevollen Worte ihrer Community hat sich die Musikerin garantiert gefreut.

Auch nach all den Jahren zeigen sich Sarah Connor und ihr Florian verliebt wie am ersten Tag.