Zu schön um wahr zu sein: „Bares für Rares“-Expertin wird skeptisch

Was haben die meisten Antiquitäten gemein? Man sieht, dass sie alt sind. Ist ja auch logisch, wo gelebt wird, da fallen Späne, da kommt mal die ein oder andere Macke ins Holz, da ist die Kerbe nicht zu übersehen. Bei dem klappbaren Schreibtisch oder auch Hausbüro von Marion und Dieter Holk jedoch war das anders. Das Stück, das bei „Bares für Rares“ einen neuen Besitzer finden sollte, wirkte fast wie aus dem Ei gepellt, als hätten ihm die Jahre nichts anhaben können.

Ein Fakt, der „Bares für Rares“-Expertin Annika Raßbach skeptisch machte. So wurde das Stück in den 50er-, 60er-Jahren hergestellt. Damals, so die ZDF-Expertin habe man auf kleinstem Raum versucht, möglichst viele Sachen machen zu können. Und so entstand die Idee zu dem aufklappbaren Schreibtisch.

„Bares für Rares“-Expertin wird skeptisch

„Der Zustand ist wirklich ausgesprochen gut“, schwärmte Raßbach, wirkte aber doch ein wenig skeptisch, „dass ich so ein paar Stellen sehe, wo ich glaube, dass da schon ein bisschen was passiert ist. Dass da restauriert wurde.“

Das gaben die ZDF-Kandidaten auch direkt zu. Der Schreibtisch befand sich nicht mehr im Originalzustand, sei von einem Restaurator aufgearbeitet worden. Das hatte Raßbach auch direkt bemerkt. „Man sieht, eine Schubladenfläche ist vom Holz ein bisschen anders, das fällt auf, das wird dann vermutlich ausgetauscht worden sein. Die Schlösser sind auch nicht mehr original“, so Raßbach. Dennoch habe der Restaurator eine wirklich gute Arbeit abgeliefert. Leider jedoch sei die Rückwand ein wenig feucht geworden, da könne man nacharbeiten.

Ein ganz besonderer Schreibtisch fand seinen Weg zu „Bares für Rares“. Foto: Screenshot ZDF

Händler sind sparsam unterwegs

Würden also die 800 Euro, die sich das Paar wünschte, realisierbar sein? Nicht wirklich. Annika Raßbach schätzte den Wert eher auf 450 bis 600 Euro. Doch die Händler waren an diesem Dienstag (5. August 2025) nur bedingt in Spendierlaune. Und so gingen die Gebote nicht über die 400 Euro hinaus, die Jan Cizek bereit war, zu bezahlen. Ein Preis, mit dem das Paar sich aber schlussendlich einverstanden zeigte.

Und so wechselte der ganz besondere Schreibtisch den Besitzer. Es wird fortan in seinem Laden im Schaufenster stehen, versprach der „Bares für Rares“-Händler. Ein schöner Platz für ein tolles Möbel.