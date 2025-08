Caro Robens will den spanischen Pass – doch vergisst das Wichtigste!

Sie hat Muckis, Meinung und bald auch den spanischen Pass? „Goodbye Deutschland“-Star Caro Robens (46) will nicht länger nur Urlauberin im Paradies sein. Nach mehr als 20 Jahren auf Mallorca soll jetzt auch auf dem Papier klar sein: Sie gehört zur Insel! In der aktuellen Folge der VOX-Doku lässt Caro die Bombe platzen: „Ich will Spanierin werden.“ Und das kommt nicht aus einer Laune heraus, sondern ist wohlüberlegt.

Die Bodybuilderin lebt seit 2003 fest auf Mallorca, gemeinsam mit ihrem Mann Andreas (59). Die beiden führen dort ein Fitnessstudio und sind für ihre direkte Art bekannt und für ihren durchtrainierten Lebensstil sowieso. Doch das Leben auf der Lieblingsinsel der Deutschen ist längst kein All-inclusive-Traumurlaub mehr.

Caro Robens: „Goodbye Deutschland“-Star macht ernst

Die Mieten explodieren, die Einheimischen gehen gegen Massentourismus auf die Straße. Die Stimmung ist angespannt. Andreas spricht offen aus, was viele Deutsche fürchten: „Von einer Woche auf die andere ist hier ein Gesetz beschlossen – und dann stehste vor der Tür.“ Caro will sich das nicht länger bieten lassen und geht den Weg zur Einbürgerung. Andreas betont: „Rausschmeißen können sie uns dann nicht mehr – zumindest dich nicht.“

Dafür paukt Caro Spanisch-Vokabeln, büffelt Geschichte, Recht und Politik. Ihre Motivation: Mehr Rechte, weniger Papierkram und endlich das Gefühl, richtig dazu zu gehören. Der erste Versuch scheitert direkt schon vor der Prüfung. Denn ohne Reisepass kein Test. Der lag natürlich zu Hause. Also nochmal vier Monate warten.

Doch dann klappt’s: Test bestanden, alle Hürden gemeistert! Andreas strahlt in die Kamera: „Sie ist jetzt Spanierin!“ Noch nicht ganz – der Papierkrieg geht erst los. Aber das Wichtigste ist geschafft.