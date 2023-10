„DSDS“-Star sorgt bei Fans für Überraschung – sofort wird wild spekuliert

Im Alter von 17 Jahren verzauberte Luca Hänni das Publikum von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) – mit seiner Stimme, aber auch mit seinem süßen Lächeln. Die Mädchen himmelten den früheren Teenie an und wählten fleißig seine Nummer, um ihn 2012 zum Superstar zu küren.

Seitdem sind elf Jahre vergangen und aus dem Jungen ist ein Mann geworden. Dementsprechend hat sich „DSDS“-Star Luca Hänni auch optisch verändert, doch nun sorgt er mit einer äußerlichen Veränderung für eine Überraschung bei seinen Fans. Allerdings scheint dahinter mehr als nur ein neuer Look zu stecken.

+++ Dieter Bohlen hält an Tankstelle: Die Situation eskaliert +++

„DSDS“-Star Luca Hänni holt den Rasierer raus

Bei seinem DSDS-Sieg hatte Luca Hänni wohl ein klassisches „Babyface“: große Knopfaugen und bartfreies Kinn. Inzwischen trägt Luca Hänni seit einigen Jahren Bart. So wie beispielsweise auf den Hochzeitsbildern mit Christina noch zu sehen ist. Das Paar hat sich bei der RTL-Show „Let’s Dance“ kennen und lieben gelernt. Nun überrascht der 28-Jährige seine Follower auf Instagram mit einem geschorenen Gesicht.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch scheinbar gibt es einen triftigen Grund dafür, denn Luca Hänni stellt seine Fans vor ein Rätsel: „Warum ist mein Bart weg? Was denkt ihr? Krass ich habe mich selber einige Jahre nicht mehr so gesehen.“ Sofort geht das wilde Rätselraten los und eine Frau fühlt sich direkt an alte Tage erinnert, weshalb sie eine erste These wagt: „Machst du nochmal bei DSDS mit? Das Aussehen stimmt jetzt wieder.“ Höchstens die Teilnahme als Jury-Mitglied wäre wohl denkbar. Zwei der Jury-Mitglieder stehen bereits fest: Dieter Bohlen und Pietro Lombardi. Es sind also noch Plätze zu vergeben, aber dafür müsste Luca Hänni wohl kaum seinen Bart abrasieren, oder?

Noch mehr News:

Fans stehen vor Rätsel

Einige Follower haben weitere spannende Vermutungen. Hier sind einige davon:

„Machst du bei „Viva la Diva – Wer ist die Queen“ mit?“

„Hast du eine Wette verloren Luca?“

„Na, bestimmt weil deine Ehefrau das so entschieden hat.“

Eine Auflösung gibt der Sunnyboy nicht, doch auf eine Antwort reagiert er zumindest. „Hmm sehr schwere Frage Luca, aber ich glaube die Leute erfahren es am Samstag“, schreibt ein Instagram-Nutzer. Und der DSDS-Star antwortet mit einem Smiley, das frech die Zunge zur Seite rausstreckt. Der Verdacht könnte also in die richtige Richtung gehen. Mindestens bis Samstag müssen sich die Fans wohl noch gedulden, ehe sie mehr erfahren.