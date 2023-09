DSDS-Star Annemarie Eilfeld trifft drastische Entscheidung – „Ist Schluss“

DSDS-Star Annemarie Eilfeld macht Schluss!

Die 33-Jährige hat schon einiges an TV-Erfahrung gesammelt. Angefangen bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) über „Kampf der Realitystars“ bis hin zu „Das Sommerhaus der Stars“. Doch das soll jetzt der Vergangenheit angehören. Warum? Das liest du hier.

DSDS-Star Annemarie Eilfeld zieht Schlussstrich

2020 zog Annemarie Eilfeld gemeinsam mit Tim Sandt in das „Sommerhaus der Stars“. Und es sollte ein TV-Auftritt mit Folgen werden. Denn der dortige Zwist mit Eva Benetatou und Chris Broy ging wohl in die Fernsehgeschichte ein. Damals schlossen sich fast alle Bewohner gegen das einstige Paar zusammen. Annemarie Eilfeld und Tim Sandt inklusive. Was folgte? Mobbingvorwürfe. Drohungen. Hass.

+++DSDS-Star Annemarie Eilfeld im Krankenhaus: Es geschah bei „Immer wieder sonntags“+++

Und genau damit habe die 33-Jährige noch heute zu kämpfen. „Unter den Folgen vom Sommerhaus leiden wir noch heute. Hassnachrichten sind das eine, aber Drohungen auch noch gegen unseren Sohn – da hört es bei mir auf“, sagt die Sängerin im Interview mit der „Bild“ (wir berichteten).

Annemarie Eilfeld: „Bin ein gebranntes Kind“

Grund genug für sie und Tim Sandt, jetzt eine Entscheidung zu treffen. „Mit Trash-TV von RTL ist Schluss! Da bin ich ein gebranntes Kind“, sagt sie gegenüber der Zeitung. Für andere Formate anderer Sender sei sie aber weiterhin offen, betont sie.

Mehr News:

Und bis dahin? Bis dahin will sie sich nach eigenen Angaben auf die Musik konzentrieren. So steigt am Samstag (30. September) beispielsweise ihr „Schlager Burg Festival“.