„Sommerhaus der Stars“: Nicht wiedererkannt! SO sieht das Haus in Bocholt in Wirklichkeit aus

Das beliebte RTL-Format „Sommerhaus der Stars“ ist aktuell in vollem Gange. Noch nie hat eine Staffel in den ersten Wochen nach TV-Ausstrahlung für so viel Aufsehen gesorgt, wie die diesjährige. Doch neben Streit, Tränen und Drama ist es gerade das Zusammenleben auf engstem Raum, dass die Zuschauer unterhält.

Für Dreharbeiten des „Sommerhaus der Stars“ mietet RTL seither ein Landhaus in Bocholt an. Der vermeintlich schmuddelige Bauernhof ist dabei alles andere als luxuriös. Einfache Betten, ausgestopfte Tiere und eine altmodische Einrichtung gehören zu den vielen Sachen, die dem Sommerhaus seinen Flair verpassen. Doch abseits der Dreharbeiten sieht das Ganze etwas anders aus.

„Sommerhaus der Stars“ kann gemietet werden

Auf Instagram kursiert nun ein Video der Influencerin „diasplanet“, die sich in das Sommerhaus einquartiert hat. Schließlich wird der Bauernhof auf sämtlichen Vermietungsplattformen angeboten. Und es scheint ziemlich beliebt zu sein, denn es ist ständig ausgebucht.

In dem Instagramvideo zeigt die Influencerin nun, wie das Sommerhaus abseits der Dreharbeiten aussieht. Und man muss sagen: Es ist kaum wiederzuerkennen. Zunächst führt Claudia Bergmann, alias „diasplanet“ ihre Follower in das ominöse Bad, welches im TV nie gezeigt wird. Anschließend geht es in die Küche, in der schon der ein oder andere Streit eskaliert ist. Anders als im TV ist hier jedoch alles tipptopp sauber und aufgeräumt.

So weit, so gut. Doch sieht man das erste Schlafzimmer, wo die Teilnehmer zusammengepfercht schlafen, reibt man sich verwundert die Augen. Statt aneinandergereihten Betten, befindet sich in diesem Raum eine nette Sitzecke samt Kamin. Von ausgestopften Tieren und durchgelegenen Matratzen also keine Spur.

„Sommerhaus der Stars“: Es gibt nur ein Schlafzimmer

Geht man einen Raum weiter, erwartet einen die nächste Überraschung: Im gesamten Haus gibt es normalerweise nur ein Schlafzimmer. Während der Dreharbeiten schlafen in dem Zimmer ebenfalls mehrere Paare zusammen auf engstem Raum. Zum Schluss dann noch ein gewohntes Bild: Das große Badezimmer. Dort wurden keine besonderen Änderungen vorgenommen. Wer also idyllischen Urlaub in Bocholt machen will, ist an dieser Adresse goldrichtig.

RTL zeigt das „Sommerhaus der Stars 2023“ jeden Dienstag um 20.15 Uhr im Free-TV. Die Folgen kann man allerdings eine Woche vor der TV-Ausstrahlung bei RTL+ in der Mediathek streamen.