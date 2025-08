„Goodbye Deutschland“-Stars trifft der Schlag – Ekel-Fund im Lokal

Es klingt nach einem Traum, den viele träumen: Dem grauen Alltag in Deutschland entfliehen und im sonnigen Süden ein neues Leben beginnen. Die Vox-Doku „Goodbye Deutschland“ begleitet seit Jahren Auswanderer auf diesem Weg – mit all seinen Höhen und Tiefen. Auch Juliette Schliwa und Holger Bombien wollten auf Mallorca neu durchstarten. Und das mit einer ungewöhnlichen Geschäftsidee: dem ersten Ice-Rolls-Laden der Insel.

Doch der große Traum bekam gleich zu Beginn Risse.

„Goodbye Deutschland“-Stars trifft der Schlag

Die Beziehung des Paares, das erst seit sechs Monaten zusammen ist und 21 Jahre Altersunterschied trennt, steht früh unter Druck. Der geeignete Laden für ihr Eiskonzept lässt auf sich warten, die Tourismussaison hat bereits begonnen und Holger muss in Paguera zunächst alleine klarkommen. Juliette kann ihren Job in Deutschland noch nicht aufgeben.

Als sie schließlich auf die Insel nachkommt, trifft sie der Schock. Die Räume wurden vom Vorbesitzer nicht gereinigt, altes Frittenfett steht in einem Eimer in der Ecke. Doch das ist nur der Anfang. Aus der Wand tritt Abwasser aus, ein beißender Gestank liegt in der Luft. Holger wird schnell klar: Hier kann er kein Eis verkaufen, geschweige denn Kunden empfangen. Der Traum scheint zu platzen, bevor er überhaupt begonnen hat.

„Goodbye Deutschland“-Stars reißen Ruder rum

Doch genau dann wendet sich das Blatt. Die in der aktuellen Folge (1. August) gezeigten Szenen stammen aus dem Jahr 2018. Seitdem hat sich für Juliette und Holger einiges getan – beruflich wie privat. Noch im selben Jahr eröffneten sie ein weiteres Lokal, „Brutalo Burger“, in Cala Millor.

++ auch interessant: Andreas und Caro Robens kaufen Villa – und beschweren sich über Mietpreise ++

Ein Jahr später verkauften sie beide Läden und investieren in ein neues Herzensprojekt: die Bar „Bei Juliette und Holger“ in Paguera. Die Eröffnung fiel mitten in die Corona-Pandemie, nur wenige Tage vor dem ersten Lockdown.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

„Das war damals eine Katastrophe, heute können wir darüber schmunzeln“, erinnert sich Holger Bombien im Gespräch mit der „Mallorca Zeitung.“ Mittlerweile läuft die Bar „wunderbar“, wie das Paar erzählt.