Reality-TV-Star Walentina Doronina hatte Autounfall – „Dankbar, dass wir atmen“

Großer Schreck für Reality-TV-Bekanntheit Walentina Doronina: Die 25-Jährige war in einen Autounfall verwickelt. Auf Instagram veröffentlichte sie ein Video, das das stark beschädigte Fahrzeug mit eingeschaltetem Warnblinker zeigt – es ist frontal in eine Leitplanke gekracht. Ein weiteres Bild zeigt Doronina, sichtlich unter Schock, neben ihrem Begleiter und ihrem Hund, umringt von Notärzten.

„Mitten in der Nacht, ich auf dem Beifahrersitz, am Schlafen – und dann dieser Moment, der alles verändert. Die Leitplanke so nah, das Herz so laut“, schreibt sie zu dem Post. „Heute bin ich einfach nur dankbar, dass wir drei hier stehen und atmen dürfen. Nichts im Leben ist selbstverständlich. Danke, Gott!“

Walentina Doronina erlebt Autounfall

Nur wenige Stunden zuvor hatte Walentina Doronina noch ausgelassen bei einem Event gefeiert. In den Kommentaren unter dem Beitrag mischen sich Anteilnahme und Kritik. Während viele Fans der Ex-„Sommerhaus der Stars“-Teilnehmerin Genesungswünsche senden, stößt anderen die schnelle Veröffentlichung auf Social Media sauer auf.

„Die Nerven hätte ich auch gerne, dann noch ans Handy zu denken, um ja alles zu posten“, schreibt ein User. Ein anderer fragt schlicht: „Hoffentlich geht es euch gut?“ Walentina Doronina reagierte umgehend auf die kritischen Stimmen.

Walentina Doronina wehrt sich gegen Kritik

So macht der Reality-TV-Star deutlich: „Meine Absicht war es nicht, Aufmerksamkeit für mich zu bekommen, sondern darauf aufmerksam zu machen, wie schnell sich eine Situation im Straßenverkehr ändern kann.“

Kurze Zeit später postete die Influencerin noch eine Story auf Instagram, die sie im Krankenhaus zeigte. Nur einen Tag zuvor hatte ein weiterer Autounfall in der Reality-TV-Szene für Aufsehen gesorgt.

Auch Yasin Mohamed und Gigi Birofio waren in einen Crash verwickelt (>>> wir berichteten). Auf Instagram posteten sie Fotos ihres komplett zerstörten Wagens und gaben zugleich Entwarnung: Beide blieben wie durch ein Wunder unverletzt. Yasin schrieb: „Danke, lieber Gott, dass deine schützende Hand über uns war. Für einen Augenblick dachten wir, alles würde zu Ende gehen, und wir sahen unser Leben an uns vorbeiziehen.“