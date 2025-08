Autounfall! Reality-Star Yasin Mohamed teilt dramatische Bilder

Yasin Mohamed ist ehemaliger Profi-Basketballspieler des FC Bayern. Im Sommer des Jahres 2020 entschied er sich jedoch dazu sein Leben zu verändern und meldete sich bei der Reality-TV-Show „Temptation Island“ an. Er schien gefallen am Fernsehgeschäft gefunden zu haben, denn es folgten weitere Shows wie „Ex on the Beach“ und „Kampf der Realitystars“.

Der Influencer hat sich eine beachtliche Community von 444.000 Instagram-Followern aufgebaut. Die Fotos, die er nun jedoch mit seinen Fans teilt, sind besorgniserregend.

Reality-Star zeigt zertrümmertes Auto

Reality-Star Yasin Mohamed teilt erschreckende Neuigkeiten mit seinen Fans. Auf seinem Instagram-Profil postet er Fotos von einem völlig zertrümmerten Auto. Dazu schreibt er: „Danke, lieber Gott, dass deine schützende Hand über uns war. Für einen Augenblick dachten wir, alles würde zu Ende gehen, und wir sahen unser Leben an uns vorbeiziehen.“ Der „Temptation Island“-Star scheint einen schweren Autounfall gehabt zu haben.

Mitten auf der Autobahn kam der Wagen zum Stehen, die Motorhaube wurde in ihre einzelnen Teile zerrissen. Auf dem Beifahrersitz saß Yasins Kumpel und ebenfalls Reality-Star Gigi Birofio. Doch die Fans der Influencer können aufatmen. Wie durch ein Wunder blieben beide völlig unverletzt zu sein. Yasin schreibt: „Doch durch deine Gnade geht es uns gut – kein einziger von uns wurde verletzt. Wir preisen dich für deine Liebe und deinen Schutz!“ In Anbetracht der Fotos ist es kaum zu fassen, dass Yasin und seine Mitfahrer körperlich unversehrt geblieben sind.

Seine Fans drücken ihre Anteilnahme in der Kommentarspalte des Instagram-Beitrags aus. Ein Follower kommentiert die erschreckenden Bilder mit den Worten: „Ach du… Will gar nicht wissen, was ihr durchgemacht habt. Erholt euch gut!“ Ein weiterer Fan schreibt: „Ein unglaubliches Glück, dass ihr nur mit einem Schrecken davon gekommen seid“. Auch Reality-Kollegen können den Anblick kaum fassen, Danni Büchner kommentiert: „Zum Glück geht es euch gut!“

Den Moment des Unfalls wird Yasin Mohamed jetzt erst einmal verarbeiten müssen. Die schreckliche Situation hat dem Influencer wieder einmal gezeigt: Der Reality-Star kann sich auf jeden Fall auf den Rückhalt seiner Fans verlassen.