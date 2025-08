Carmen Geiss teilt Fotos mit einer Schlange – „Da hört der Spaß auf“

Der Name Carmen Geiss ist wohl jedem Fan von Reality-Fernsehen bekannt. Gemeinsam mit ihrem Gatten Robert begeistert sie mit ihrer Doku-Serie „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ ein Millionenpublikum.

Zuletzt machte die Unternehmerfamilie Schlagzeilen, nachdem sie von vier bewaffneten Verbrechern in ihrer eigenen Villa überfallen wurde. Nur wenige Wochen später erregt Carmen nun jedoch mit einem ganz anderen Thema Aufmerksamkeit.

Carmen Geiss posiert mit einem Python

1,3 Millionen Menschen folgen dem Instagram-Profil von Carmen Geiss, auf dem sie Eindrücke aus ihrem luxuriösen Leben teilt. Doch der letzte Fotobeitrag der Unternehmerin kam bei einigen Fans nicht so gut an. Das erste Foto des Karussell-Posts wirkt harmlos. Carmen trägt ein enges Kleid mit Leopardenmuster, das bodenlang und ziemlich durchsichtig ist.

Die Influencerin war auf eine Dschungelparty eingeladen, auf der man gemeinsam mit einer Schlange Fotos schießen konnte. Carmen nutzte diese Möglichkeit und posierte mit dem Python. Auf einem der Fotos hält Carmen Geiss das Tier stolz in den Händen und strahlt in die Kamera. Sie schreibt: „Auf zur Dschungelparty ins Bagatelle! Leute, das war mal wieder MEGA – die Deko, die Stimmung, die Musik… einfach alles on point! Und dann auch noch kuscheln mit wilden Tieren – ich sag’s euch: Gänsehaut & Glamour pur!“

Kritik vonseiten der Fans

Weiter schreibt Carmen Geiss: „Ich liebe ja Pythons – elegant, kraftvoll und soooo dekorativ um den Hals! Vergesst Diamanten – eine Schlange ist der neue Schmucktrend!“ Ein zwinkerndes Emoji soll zeigen, dass die Unternehmerin diese Aussage wohl nicht ganz ernst meint. Die 60-Jährige fragt ihre Fans: „Was sagt ihr dazu? Schlangentastisch oder lieber Abstand?“

Doch einige Follower des Reality-Stars scheinen diese Bilder ganz und gar nicht zu gefallen. In der Kommentarspalte des Instagram-Beitrags wird Kritik laut:

„Ich mag euch sehr, aber das ist nicht cool. Da hört der Spaß auf!“

„Liebe Carmen. Ich mag euch wirklich sehr! Bei Tieren ist mit mir nicht zu spaßen! Tiere sind keine Dekoration und sollten in ihrer Heimat frei leben können.“

„Mit Tieren posieren macht nur dem Poser Spaß, nicht dem Tier. Will man oft nicht hören, ist aber so. Ansonsten genießt euer Leben, aber bitte ohne Wildtier.“

„Bei Tieren hört der Spaß auf. Feiert und genießt euer Leben, aber benutzt Tiere nicht für so einen Unsinn.“

„Nutzt doch bitte eure Bekanntheit für den Tierschutz, anstatt jetzt so eine Aktion zu unterstützen.“

Andere User scheinen sich an den Fotos weniger zu stören. Ein Follower schreibt: „Sehr mutig das mit der Schlange, liebe Carmen! Wow!“ Und ein weiterer Fan kommentiert: „Wie kann man nur so schön sein in dem Alter!?“

Mit ihrem kontroversen Instagram-Beitrag spaltet Carmen Geiss die Gemüter. Mit der Kritik kann die Unternehmerin jedoch sicherlich nach all den Jahren in der Öffentlichkeit gut umgehen.