„Verstehen Sie Spaß?“ in der ARD – kurz nach Ausstrahlung herrscht Gewissheit

Am 2. August begrüßte Barbara Schöneberger das Publikum wieder zu einer neuen Ausgabe von „Verstehen Sie Spaß?“ – und die hatte es in sich. Denn die ARD-Unterhaltungsshow feierte ihren 45. Geburtstag. Dieser Anlass wurde mit den Best-of der lustigsten Filme der vergangenen Jahre gebührend zelebriert. Kurz nach Ausstrahlung wird deutlich: Das Interesse am Jubiläum konnte sich sehen lassen.

2,53 Millionen Zuschauer schalteten ein und blieben im Schnitt bis 23.17 Uhr dran, wie das Branchenportal „DWDL“ berichtet. In der ARD darf man sich über einen soliden Marktanteil von 13,7 Prozent freuen.

„Verstehen Sie Spaß?“ räumt bei den Jüngeren ab

Noch besser lief es in der werberelevanten Zielgruppe. 470.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren verfolgten „Verstehen Sie Spaß?“ – kein anderes Programm war am Samstagabend nach 20.15 Uhr in dieser Altersklasse erfolgreicher. Starke 15,0 Prozent Marktanteil sicherte sich Schöneberger hier und zeigte damit, dass das Format auch beim jungen Publikum funktioniert.

In der Gesamtwertung musste sich „Verstehen Sie Spaß?“ dennoch gegen das ZDF geschlagen geben.

„Verstehen Sie Spaß?“ muss sich ZDF geschlagen geben

Die Wiederholung des Krimis „München Mord – Der Letzte seiner Art“ lockte 3,88 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme und erreichte damit 19,8 Prozent Marktanteil. In der jungen Zielgruppe hingegen konnte der Krimi mit lediglich 5,0 Prozent kaum mithalten.

Bei den 14- bis 59-Jährigen lagen die beiden Formate nahezu gleichauf. „Verstehen Sie Spaß?“ kam hier auf 11,9 Prozent, der ZDF-Krimi auf 11,4 Prozent – ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit leichtem Vorteil für die ARD.

Inhaltlich setzte die Jubiläumsshow auf bewährte Scherze mit Promi-Faktor. Unter anderem wurde der Clip gezeigt, in dem Rocklegende Peter Maffay seinen Kollegen Johannes Oerding zu einem spontanen Freundschaftstattoo überreden wollte. Auch der Hinterhalt von TV-Ikone Thomas Gottschalk wurde aufgegriffen. Er wollte Moderatorin Barbara Schöneberger selbst reinlegen, obwohl ursprünglich sie den Streich geplant hatte.