„Verstehen Sie Spaß“ zeigt Maffay-Gag: Doch aus Spaß wurde Ernst

In der Sendung „Verstehen Sie Spaß“ bringt Moderatorin Barbara Schöneberger die Promis immer ganz schön ins Schwitzen. Am Samstagabend (2. August) blickt sie gemeinsam mit dem Publikum in einem Best-of auf die lustigsten Pranks der letzten Monate zurück.

Dazu gehört auch der Tattoo-Streich von Peter Maffay an seinen Kollegen und Freund Johannes Oerding. Was nach dem Prank bei „Verstehen Sie Spaß“ noch passiert ist, verrät Peter Maffay im Interview mit unserer Redaktion.

Peter Maffay bei „Verstehen Sie Spaß“

Diesen Moment wird Johannes Oerding wohl so schnell nicht mehr vergessen. Eigentlich wollte er bloß mit seinem Kumpel Peter Maffay im Backstage entspannen, als dieser plötzlich mit einer verrückten Idee daherkommt. Der 75-Jährige zeigt seinem Freund ein Tattoo von einer Zeichnung der beiden. Diese soll seine fünfjährige Tochter angefertigt haben.

Johannes Oerding staunt nicht schlecht, als er das Kunstwerk auf dem Oberarm seines Freundes betrachtet. Was er zu diesem Zeitpunkt nicht weiß: Das Tattoo ist nicht echt. Peter Maffay steckt mit Barbara Schöneberger für die Sendung „Verstehen Sie Spaß“ unter einer Decke. Plötzlich schlägt Peter Maffay vor, dass sich sein Kumpel doch das gleiche Motiv stechen lassen könnte. Seine Reaktion spricht Bände.

Peter Maffay über Tattoo-Gag bei „Verstehen Sie Spaß“

Nach anfänglichem Zögern erklärt sich Johannes Oerding irgendwann bereit, sich das Motiv stechen zu lassen. In letzter Minute löst Barbara Schöneberger jedoch auf – ganz zum Erstaunen des Sängers. Doch er nimmt die ganze Sache mit Humor und ist nicht etwas böse auf seinen Kumpel.

Wie wenig später rauskommt, hat er sich letzten Endes sogar tatsächlich tätowieren lassen und trägt die Zeichnung von sich und Peter Maffay unter der Haut. Zieht dieser nun nach? „Das kommt noch. Ich muss nur noch die richtige Stelle finden“, verrät der Musiker im Interview mit unserer Redaktion.