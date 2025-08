Ex-„GZSZ“-Star nimmt kein Blatt vor den Mund – „Mein Mann ist jeden Tag rattig“

Die Schauspielerin Isabell Horn, bekannt aus ihrer Zeit bei „GZSZ“, hat in einem Podcast ein Thema angesprochen, über das viele Paare schweigen: Die unterschiedlichen sexuellen Bedürfnisse in einer Beziehung. Offen erzählt die 41-Jährige, wie sie und ihr Partner Jens Ackermann damit umgehen.

Mit einem unkonventionellen Ansatz und viel Offenheit versucht sie, diesen Unterschied auszugleichen. Dabei betont sie, wie wichtig Kommunikation in einer Partnerschaft ist.

„GZSZ-Star“ über Lust und den weiblichen Zyklus

Im Podcast „Alle meine Eltern“ spricht Isabell Horn RTL zufolge über die Dynamik in ihrer mehrjährigen Beziehung. „Wo wir uns manchmal uneinig sind: Mein Mann ist jeden Tag rattig,“ sagte sie. Während Jens häufiger Lust habe, sei ihr sexuelles Bedürfnis weniger ausgeprägt. Isabell erklärt dann im RTL-Interview: „Natürlich ist es ja so, dass wir Frauen einen Zyklus haben. Und es gibt Phasen in diesem Zyklus, da haben wir mehr Lust und andere Phasen haben wir nicht so viel Lust. Und der Mann kennt diese hormonellen Schwankungen überhaupt nicht.” Sie betont, wie wichtig es ist, solche Unterschiede anzuerkennen und anzusprechen, statt Konflikte daraus entstehen zu lassen.

Die ehemalige „GZSZ“-Darstellerin und Jens Ackermann sind seit elf Jahren ein Paar und haben zwei gemeinsame Kinder. Trotz des harmonischen Alltags auf den ersten Blick, teilt Isabell auch die Herausforderungen ihrer Beziehung. Mit viel Offenheit gibt sie ihre Erfahrungen weiter und ermutigt andere, über Themen wie sexuelle Bedürfnisse zu sprechen und Kompromisse zu finden.

Ehrliche Kommunikation mit dem Partner

Die Psychologische Beraterin Silvia Fauck empfiehlt ebenfalls Klarheit: „Vor allen Dingen einfach mal sagen: ‘Du, ich habe hier das Gefühl, du willst im Moment mehr Sex, als ich dir gerade geben kann. Woher kommt das denn? Kommst du zu kurz?’ Einfach mal nett fragen: ‘Was können wir denn noch tun?’” Für Isabell Horn ist offene Kommunikation ein zentraler Weg, um Harmonie in ihrer Partnerschaft zu bewahren.

Die Offenheit von Isabell Horn, die durch „GZSZ“ bekannt wurde, zeigt, dass selbst harmonisch wirkende Beziehungen Herausforderungen haben können. Mit Ehrlichkeit und Verständnis können Probleme jedoch erfolgreich gelöst werden. Ihr Ansatz gibt Inspiration für Paare, ihre eigenen Themen anzusprechen und gemeinsam Lösungen zu finden.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.