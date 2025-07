Anne Menden über „GZSZ“ – „Geschichten lassen einen nicht los!“

Seit über drei Jahrzehnten fesselt „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ („GZSZ“) Millionen Zuschauer – nicht nur mit Liebesdramen, sondern auch mit emotionalen Geschichten.

Die aktuelle Storyline rund um Tobias, gespielt von Jan Kittmann, greift mit der Diagnose Hodenkrebs ein besonders sensibles Thema auf. Im Mittelpunkt steht auch Emily, verkörpert von Anne Menden, die seit über 20 Jahren zu den festen Größen der Serie gehört. Im Interview mit RTL spricht die Schauspielerin jetzt über die emotionalen Drehtagen.

„GZSZ“-Star nehmen Szenen mit

Als Tobias erfährt, dass er an Hodenkrebs erkrankt ist, steht ihm ausgerechnet seine Ex Emily zur Seite. „Solche Geschichten lassen einen natürlich nicht komplett los“, sagt Anne Menden im Interview mit RTL. Vor allem eine Szene hat sich tief eingebrannt: der Moment, in dem Emily Tobias die Haare abrasiert. „Ich hatte richtig Herzklopfen, und mir sind dabei auch die Tränen gekommen.“

Dass diese Szenen nicht nur gespielt, sondern auch durchlebte Emotionen waren, liegt für Menden auch an einer persönlichen Erfahrung. „Viele haben schon einmal jemanden wegen Krebs verloren – ich selbst erst letztes Jahr eine gute Freundin. Diese Gefühle kommen dabei natürlich hoch“, offenbart sie.

„GZSZ“-Star spricht über private Erfahrung

Auch am Set war die Stimmung aufgeladen: „Plötzlich wurde es ganz ruhig, alle wussten, dass das kein normaler Drehtag wird.“

Die Erkrankung verändert auch die Dynamik zwischen Emily und Tobias: „Die Krankheit bringt die beiden wieder näher zusammen – aber wie nah, das wird sich zeigen. Es ist für sie gar nicht so einfach, ihn wieder in ihr Leben zu lassen und ihm zu vertrauen, nachdem, was alles passiert ist!“

Anne Menden betont, wie wichtig es ihr ist, durch diese Geschichte ein Bewusstsein zu schaffen – nicht nur für die Krankheit selbst, sondern auch für das emotionale Umfeld der Betroffenen. „Diese Geschichte macht mich dankbar, gesund zu sein, und sensibler für das, was andere gerade durchmachen“, so der „GZSZ“-Star.