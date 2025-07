Freundin checkt Handy von GZSZ-Star: Und zögert keine Sekunde

Vertrauen ist der Grundpfeiler einer jeden starken Beziehung. Dennoch gibt es immer wieder Beziehungspartner, die sich ganz sicher sein wollen, und gar das Handy ihres Freundes oder ihrer Freundin checken. Dass das bei „GZSZ“-Star Timur Ülker auch so ist, hätten wir jedoch eher nicht erwartet.

Zugegeben: Ganz ernst scheint das Video, das der Ex-„Dschungelcamp“-Bewohner auf Instagram geteilt hat, nicht gemeint zu sein. Lustig aber ist es allemal. Doch worum geht es? Nun denn, das Video beginnt, in dem wir sehen, wie sich der „GZSZ“-Star in der Sauna entspannt, als plötzlich seine Freundin Caroline die Glastür öffnet.

GZSZ-Star Timur Ülker: Lieber Sauna als Ärger

„Schatz, wenn du gleich fertig bist, kannst du dann rauskommen? Ich wollte über etwas reden, das ich auf deinem Handy gesehen habe“, fragt sie ihren Partner. Der antwortet noch mit einem scheinbar entspannten „klar, sobald ich fertig bin, komme ich raus.“

++ „GZSZ“-Star geht für Rolle drastischen Schritt – „Nicht mehr erkannt“ ++

Klar war jedoch gar nichts mehr, schien sich der Schauspieler in dem kurzen Clip doch seines Problemes bewusst und wählte lieber den Verbleib in der warmen Sauna, als die Konfrontation mit der Liebsten.

„Immer haben Männer etwas zu verheimlichen“

Und so saß er zum Hahnenschrei immer noch in der Sauna, während seine Freundin völlig verschlafen feststellte, dass ihr Mann immer noch – mittlerweile am Ende seiner Kräfte angekommen – in der Sauna verweilte.

Die Fans jedenfalls feierten das Paar für den Gag. „Ich brech‘ grad echt ab“, lacht eine Followerin. Eine andere schreibt: „Männer! Immer haben Männer etwas zu verheimlichen. Wer weiß, was Caro gesehen hat.“ Während sich ein Dritter über die Auflösung der Geschichte freuen würde: „Caro, mich würde echt mal sehr interessieren, was du auf dem Handy von Timur so Interessantes entdeckt hast.“

Ja, das verriet der „GZSZ“-Star auch nicht. Ülker schrieb lediglich: „Sauna ist gesund und tut gerade richtig gut.“