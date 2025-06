Ex-„GZSZ“-Star gewährt private Einblicke – „Mein größter Schatz“

Sie gilt als eine der fröhlichsten Mode-Ikonen des deutschen Fernsehens: Ex-GZSZ-Liebling Susan Sideropoulos. Ihre Looks sind bunt, verspielt und vor allem eines – unverwechselbar. Jetzt öffnet sie exklusiv für die „Bild“ die Türen zu ihrem privaten Kleiderschrank – und gewährt dabei nicht nur modische Einblicke, sondern auch sehr persönliche.

Anlass für den Blick hinter die Kulissen ist ihre neue ZDF-Show „That’s My Style“, die ab dem 15. Juni sonntags läuft. Susan, die vor allem durch ihre Rolle bei GZSZ bekannt wurde, übernimmt dort die Moderation – und bringt ihre Styling-Kompetenz mit Herz ein. Doch bevor sie andere Menschen umstylt, zeigt sie, was sich alles in ihrem eigenen Kleiderschrank an Erinnerungen versteckt.

Zwischen Reeperbahn und Replay: Susans modisches Gedächtnis

Wer hätte gedacht, dass ein Paar Jeans-Clogs aus den 90er-Jahren solch eine emotionale Bedeutung haben kann? Genau dieses Paar erstand Susan einst auf der Reeperbahn, als sie noch an der Hamburger Stage School tanzte. Auch heute noch lagern sie sorgfältig aufbewahrt in ihrem Schrank. Ebenso ihre „Britney Spears meets Justin Timberlake“-Gedächtnis-Stiefel – getragen bei der Echo-Verleihung 2002, wo sie auf Robbie Williams traf.

Besonders eng verbunden ist die GZSZ-Schauspielerin mit einem Kleid aus ihrer Jugend: „Auch ein Lieblings-Stück ist das Replay-Spitzen-Kleid, das ich an meinem 18. Geburtstag anhatte“, verrät sie gegenüber der „Bild“. Und sie gesteht: „Ich konnte mich nie von dem schwarzen Spitzenkleid trennen, obwohl ich es heute sicher nicht mehr anziehen würde.“

GZSZ-Star mit Botschaft: Mode ist mehr als nur Äußeres

Das wohl emotionalste Erinnerungsstück ist eine Chanel-Handtasche – ein Erbstück ihrer Mutter Edna, die Susan mit nur 16 Jahren durch Brustkrebs verlor. „Mein größter Schatz ist meine Chanel-Handtasche“, erzählt sie. Sie erinnert sich an die gemeinsame Reise nach Amerika 1993: „Es war eine ganz tolle Reise, aber eigentlich sind wir wegen der Brustkrebserkrankung meiner Mutter in die Mayo-Klinik nach Minnesota gefahren.“ Dort traf sie übrigens auch Hollywoodstar Julia Roberts – ein Moment, den sie nie vergessen wird.

Mit ihren Looks will die GZSZ-Darstellerin nicht nur auffallen, sondern Geschichten erzählen. In ihrer neuen Show sagt sie: „Ich bewerte die Styles der Kandidaten nicht, sondern höre mir ihr Anliegen, ihre persönliche Geschichte an.“ Für Susan ist Mode immer auch ein Ausdruck von Identität – und eine Möglichkeit, Vergangenes festzuhalten.

Auch im neuen Buch „Licht & Schatten – Das Geschenk der Gleichzeitigkeit“, das am 25. Juni erscheint, verarbeitet sie ihre Familiengeschichte und das Thema Trauer. Für Susan, die über viele Jahre hinweg bei GZSZ zu den Publikumslieblingen zählte, ist das kein Bruch, sondern eine Weiterentwicklung – mit Stil, Gefühl und einer klaren Botschaft: Mode ist Erinnerung, Emotion – und manchmal ein kleiner Trost.

