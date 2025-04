Ehemaliger „GZSZ“-Star bekommt eigene Show – DARAUF dürfen sich Fans freuen

Sie lebt für das Schauspiel und fühlt sich vor der Fernsehkamera pudelwohl. Susan Sideropoulos feierte mit ihrer Rolle der Verena Koch in der RTL-Serie „GZSZ“ ihren Durchbruch, seitdem wirkte sie in etlichen Formaten wie „The Masked Singer“, „Die Verräter“ und „Das große Promibacken“ mit.

In diesem Jahr darf sich der Fernsehstar nun einer neuen Herausforderung annehmen. Ab Juni präsentiert die Schauspielerin nämlich eine eigene Serie. Auf DIESES ganz besondere Format dürfen sich Fans der 44-Jährigen jetzt freuen.

Ehemaliger „GZSZ“-Star geht neue Wege

Eine eigene Sendung wünscht sich wohl jede medienschaffende Person. Für Susan Sideropoulos geht dieser Traum jetzt in Erfüllung. Ab dem 13. Juni geht nämlich ihre neue Serie „That’s My Style“ an den Start! Wie das Medienmagazin „DWDL“ berichtet, kündigte das ZDF das neue Umstyling-Format an.

Der ehemalige „GZSZ“-Star wird die Serie präsentieren, in der Modeprofis den Kandidaten Styling-Vorschläge und Typberatungen anbieten. Anschließend darf ein ausführlicher Shopping-Trip, auf dem die neu erlernten Tipps in die Tat umgesetzt werden, natürlich auf keinen Fall fehlen. An ihre Seite holt sich der Fernsehstar hochkarätige Unterstützung aus der Welt der Mode.

Die Fashion-Experten Marina Hoermanseder, Konstantinos The Stylist, Axel Surendorf, Swaantje Taube und Mads Roennborg verhelfen den Teilnehmern zu einem neuen Look und treten im gleichen Atemzug mit ihrem Umstyling gegeneinander an. Und auch die Zuschauer profitieren von der Sendung, denn in jeder Folge werden Modetipps und Informationen über die neuesten Trends der Saison zur Verfügung gestellt.

Für die ersten zwei Tage wird „That’s My Style“ in der ZDF-Mediathek zum Streamen zur Verfügung stehen. Doch ab dem 15. Juni kommen auch Fans des linearen Fernsehens auf ihre Kosten. Denn ab diesem Datum werden die insgesamt sechs Folgen jeden Sonntag ab 14.55 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Mit etwas Glück greift der ehemalige „GZSZ“-Star mit diesem Sendeplatz auch Zuschauer des „Fernsehgartens“ ab, der zuvor von 12 Uhr bis 14.10 Uhr gezeigt wird.

Susan Sideropoulos blickt der Ausstrahlung von „That’s My Style“ garantiert voller Vorfreude entgegen. Der ehemalige „GZSZ“-Star scheint ihren Job auch nach all den Jahren in der Medienbranche zu lieben.