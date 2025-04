GZSZ-Star fix und fertig: „Hat mich Tränen gekostet“

„Lachen ist die beste Medizin“ – diesen Spruch sollten sich viele Leute deutlich mehr zu Herzen nehmen. Im stressigen Alltag kommt das nämlich eindeutig zu kurz. Dabei gibt es doch kaum schönere Momente als ein herzliches Lachen – Tränen inklusive. Einen solchen Moment erlebt nun auch „GZSZ„-Bekanntheit gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom Beck.

Als Schauspieler müssen beide Emotionen teils auf Knopfdruck abrufen. Umso schöner, wenn das Lachen spontan, ungeplant und von Herzen kommt. Sobald sie eine Folge von „LOL: Last One Laughing“ können der „GZSZ“-Star und ihr Mann sich jedenfalls kaum mehr vor Lachen halten. Nun hat das Ehepaar großartige Neuigkeiten für alle Comedy-Fans!

„LOL“: Neue Runde, neues Glück

Schon bald flimmert die sechste Staffel des Comedy-Formats „LOL“ über die Bildschirme. Auch dieses Mal ist die Besetzung wieder unschlagbar! Aus den vergangenen Staffeln kehren Comedians Hazel Brugger und Ralf Schmitz als alte Hasen zurück. Dabei treffen sie auf acht Neulinge: die Schauspieler Florian David Fitz und Jürgen Vogel, Comedian Till Reiners, Moderatorin Ariane Alter, Comedian Lutz van der Horst, Comedienne Helene Bockhorst, Moderator Riccardo Simonetti sowie Musiker Giovanni Zarrella.

„GZSZ“-Schauspielerin Chryssanthi Kavazi kann es kaum erwarten. Auf Instagram schreibt sie: „Jetzt bloß nicht lachen. Wir stimmen uns auf die beste Serie ever ein. Denn ab heute, 17. April, gibt’s endlich die neue Staffel LOL: Last One Laughing exklusiv bei Amazon Prime Video. PS: dieses Video hat uns drei Stunden und mich unzählige Lachanfälle und Tränen gekostet. Tom Beck macht mich einfach fertig.“

Fans wollen SIE in der nächsten „LOL“-Staffel sehen

Mit ihrem gewohnt humorvollen Auftreten überzeugen „GZSZ“-Star Chryssanthi Kavazi und Ehemann Tom Beck die Fans auf ganzer Linie. Sogar so sehr, dass sie die beiden selber in der nächsten Staffel „LOL“ sehen wollen:

„Liebe euch so!“

„Nächste Staffel mit den Becks!“

„Könnt ihr bitte eure eigene Staffel drehen?!“

„Ich kann nicht mehr, ihr seid so süß!“

„Großartig!“

„Lachflash… klasse, danke!“

„Ich kann nicht mehr!“

Am Donnerstag, 17. April, startet inzwischen schon die sechste Staffel der ungewöhnlichen Comedy-Show „LOL: Last One Laughing“ exklusiv bei Amazon Prime Video. Wöchentlich gibt es zwei von insgesamt sechs neuen Folgen.