Endgültiges Ende für GZSZ-Format – Fans müssen ganz stark sein

Seit Jahren gehört die kultige Soap GZSZ zum Abendprogramm von RTL. Tausende Fans setzen sich tagtäglich vor den Fernseher, um die Geschehnisse im Kolle-Kiez zu verfolgen.

Die Sendung erfreut sich hierzulande so großer Beliebtheit, dass RTL sogar über die Serie hinaus plant. So gibt es beispielsweise immer wieder Spin-Off-Serien und auch einen Podcast. Doch von Letzterem müssen sich die Fans jetzt wohl oder übel verabschieden.

GZSZ: Sofortige Absetzung von beliebtem Format

Vor rund sechs Jahren hat sich RTL etwas ganz Besonderes für die Fans der Soap ausgedacht und einen Podcast ins Leben gerufen. Dort wurden einmal die Woche Darsteller aus der Sendung interviewt und die Folgen besprochen. Doch damit ist jetzt Schluss.

„Wir blicken zurück auf sechs Jahre Podcast. Sechs Jahre, in denen die Schauspieler von GZSZ jede Woche Freitag erzählt haben, wie es ihnen geht, was sie bewegt und wie die Drehs waren. Es gab immer wieder so viel zu bereden. (…) Tausend Dank, dass ihr hier immer zugehört habt über die ganzen Jahre“, so Moderatorin Loreen Rahe in der letzten Folge. Eine Nachricht, die im Netz für ordentlich Aufruhr sorgt.

GZSZ-Fans maßlos enttäuscht

Auf Instagram macht sich schnell Enttäuschung bei den Fans breit. In den Kommentaren beschweren sie sich lauthals über die Absetzung des Podcasts:

„Sehr schade, dass der Podcast abgesetzt wird. Das war eine tolle Möglichkeit für die Fans, die Schauspieler kennenzulernen und mehr über deren Sicht auf die Geschichten zu erfahren.“

„Sehr schade, dass der Podcast zu Ende ist. Ich fand es sehr interessant, was die Schauspieler zu erzählen haben. Egal, ob über ihre Rolle oder Privates.“

„Wirklich sehr schade, dass der Podcast abgesetzt wird – hatte mich jeden Freitag darauf gefreut.“

