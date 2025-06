„My Style Rocks“: Geht die Fashion-Show in die dritte Runde?

Seit Oktober 2024 bringt „My Style Rocks“ die Modewelt zum Beben! Die Fashion-Sendung begeistert mit Trends und Dramen. Doch wie sieht die Zukunft der Show aus?

Zwölf stilsichere Frauen treten täglich gegeneinander an. Sie präsentieren ihre Outfits vor strengen Juroren wie Harald Glööckler (60) und Sandra Bauknecht (50). Moderiert wurde die Show zunächst von Gülcan Kamps (42), bis Verena Kerth (43) überraschend übernahm. Ein echter Schock für die Fans!

„My Style Rocks“: Jetzt herrscht Gewissheit

Obwohl die Quoten laut „DWDL“ nur mittelmäßig sind, boomt die Show in den sozialen Medien. Was bedeutet das für Staffel drei? Ein Unternehmenssprecher von SPORT1 gibt Hoffnung: „‘My Style Rocks‘ ist ein Schlüsselformat in unserer Neuausrichtung. Einschaltquoten werden ganzheitlich analysiert und crossmedial zeigt das Format eine sehr gute Performance.“

„Auch der Marktanteil bei den unter 30-Jährigen wächst kontinuierlich. Vor diesem Hintergrund ist geplant, My Style Rocks dauerhaft im Programm zu verankern“, heißt es weiter. Wow, was ein Paulenschlag! Doch was führte zum plötzlichen Abschied von Gülcan Kamps?

Der Sender erklärt: „Moderatorin Gülcan Kamps hat sich mit großem Engagement in die Sendung eingebracht – wir danken ihr herzlich für ihren Einsatz. Da ihr die Vereinbarkeit von Beruf und Familie besonders wichtig ist, respektieren wir ihre Entscheidung, sich zurückzuziehen. Über die Nachbesetzung werden wir zeitnah informieren.“

Derzeit läuft noch die zweite Staffel. Ein Ausstrahlungstermin für das Staffelfinale ist bisher nicht bekannt.

„My Style Rocks“ läuft montags bis freitags ab 17 Uhr auf Sport1. Die Gala läuft sonntags ab 17:30 Uhr.