Vor Olgas Rock geht die Nachricht um – jetzt dürfen es Fans wissen!

Das Olgas Rock – das Rock-Festival mitten im Herzen des Ruhrpotts – hat schon vor einiger Zeit Woche eine extrem traurige Nachricht verkündet (>>> wir berichteten). In einem offiziellen Statement, unter anderem vom Veranstalter Rocko auf den Social Media-Kanälen, wurde bestätigt: In diesem Jahr findet das Festival zum letzten Mal statt.

Trotz dieser traurigen Botschaft planen die Macher von Olgas Rock, den Fans zum Abschluss noch einmal einen unvergesslichen Tag zu bereiten – selbstverständlich kostenlos. Nun ist endlich das Line-up bekannt! Und dabei verspricht besonders der Freitag ein echtes Highlight zu werden …

Olgas Rock: Zeitplan steht fest – an diesem Tag treten die Donots auf

Das Line-up für das diesjährige – und gleichzeitig letzte – Olgas Rock steht fast vollständig fest. Als Headliner dürfen sich die Fans auf die Donots freuen, die nach all den Jahren zurück in den Olga-Park nach Oberhausen kommen und ihre bekanntesten Hits live zum Besten geben werden (>>> wie DER WESTEN bereits berichtete). Und jetzt steht er fest, der heiß ersehnte Timetable, auf den die Fans seit Wochen so hinfiebern!

Und so sieht der Zeitplan aus: Am Freitag, den 8. August, geht es um 16 Uhr los mit Emma Bricks, gefolgt von Tilly Pantha um 16.50 Uhr. Um 17.45 Uhr zeigt Akne Kid Joe sein Können, bevor Butterwegge um 18.55 Uhr die Bühne rockt. Um 20:10 Uhr ist Deine Cousine dran – und der krönende Abschluss des Abends folgt um 21:45 Uhr: die Donots!

Auch der Samstag hat einiges zu bieten. Los geht’s bereits um 13.30 Uhr mit One21, um 13:20 Uhr folgt ReTown, dann The Magic Flip um 15.20 Uhr, Rat Boy um 16.15 Uhr, Montreal um 18.45 Uhr und Callejon um 20.10 Uhr.

Headliner bleibt am Samstag ein Geheimins

Zum Abschluss um 21:45 Uhr gibt es einen ganz besonderen „Special Guest“. Doch wer das sein wird, bleibt wohl bis zuletzt eine Überraschung, denn verraten wird nichts. Dafür wurde offenbart, dass zwischen den Umbaupausen Wrestling-Kult die Stimmung ordentlich anheizen wird.

Auch wenn es das letzte Mal sein wird, verspricht Olgas Rock ein unvergessliches Festival zu werden – und eines ist sicher: Die Fans aus Oberhausen freuen sich.