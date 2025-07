Schüsse in der Gelsenkirchener Altstadt ++ Polizei ermittelt

Schüsse in Gelsenkirchen!

Am Montag (21. Juli) ist es auf der Hauptstraße in Gelsenkirchen zu einem Schusswechsel gekommen. Die Polizei ist immer noch vor Ort und ermittelt.

Gelsenkirchen: Schusswechsel in der Altstadt

Am Montagnachmittag (21. Juli) fielen auf der Hauptstraße in Gelsenkirchen Schüsse. Laut Informationen von der WESTEN soll dabei ein Mann aus nächster Nähe niedergeschossen worden sein. Wie die Polizei bereits gegenüber DER WESTEN bestätigte, wurde eine Person bereits in Krankenhaus gebracht.

Den bisherigen Informationen zufolge soll dem Vorfall ein Streit zwischen mehreren Personen vorausgegangen sein. Die Gruppe soll sich nach einer körperlichen und verbalen Auseinandersetzung zunächst getrennt haben. Der später verletzte Mann soll jedoch am Ort geblieben sein, offenbar um seine verlorene Brille zu suchen. Wenig später soll nach ein Fahrzeug mit fünf Männern zurückgekehrt sein.

Einer der Insassen soll ausgestiegen, eine Schusswaffe gezogen und ohne Vorwarnung auf den Mann geschossen haben. Das Opfer soll dabei von mehreren Kugeln getroffen worden sein und schwer verletzt auf dem Gehweg zusammengebrochen sein.

Zeuge soll Erste Hilfe geleistet haben

Ein Passant soll laut ersten Berichten schnell eingegriffen und Erste Hilfe geleistet haben. Er soll versucht haben, die Blutungen des Opfers bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes zu stoppen. Der Verletzte wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht, wo er derzeit notoperiert werden soll.

Die Polizei soll eine großangelegte Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern eingeleitet haben. Wer die Männer sind oder was das Motiv hinter der Tat sein könnte, ist laut Ermittlern bislang noch unklar. Auch die Identität des Opfers soll nach ersten Informationen von DER WESTEN noch nicht abschließend geklärt sein.

Eine Mordkommission soll inzwischen ermitteln, während der Tatort großräumig abgesperrt wurde. Spezialisten der Kriminaltechnik sollen vor Ort sein, um Spuren und Patronenhülsen zu sichern.

Sobald neue Informationen vorliegen, wird die Meldung aktualisiert.