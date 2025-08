Überraschung am Set! „GZSZ“-Star kehrt aus Babypause zurück

Was für ein freudiges Wiedersehen im Kolle-Kiez! Eigentlich befindet sich Schauspielerin Chryssanthi Kavazi (36) noch in Babypause. Doch für einen ganz besonderen Moment kehrte der beliebte „GZSZ“-Star nun überraschend ans Set zurück. Und nicht nur ihre Serienkollegen, sondern auch die Fans waren begeistert!

Seit Jahren ist Kavazi in der Rolle der taffen Laura Lehmann aus der Vorabendserie auf RTL nicht mehr wegzudenken. Privat hat sie ihr Glück längst gefunden – und jetzt das unerwartete Comeback im TV!

„GZSZ“-Star kehrt ans Set zurück

Gemeinsam mit Ehemann Tom Beck (47), bekannt aus „Alarm für Cobra 11“, zieht Chryssanthi Kavazi inzwischen zwei Kinder groß. Nach der Geburt ihres Sohnes 2019 wurde das Familienglück im Sommer 2025 mit einer Tochter komplett und Chryssanthi gönnte sich eine wohlverdiente Auszeit vom TV-Trubel.

Für zwei emotionale Szenen stand die Zweifach-Mama kürzlich aber wieder vor der „GZSZ“-Kamera und das mitten in ihrer Babyzeit. Besonders ihr Serien-Ehemann Felix von Jascheroff (41), der seit Jahren in der Rolle des John Bachmann zu sehen ist, freute sich riesig über das Mini-Revival.

„GZSZ“-Kollegen freuen sich riesig

In einem Clip, den RTL veröffentlichte, sieht man die beiden vertraut am Set lachen und proben. „Ich hab Chryssa echt vermisst – wer vermisst Chryssa nicht?“, sagt Felix sichtlich gerührt. Die Harmonie zwischen den beiden ist sofort wieder spürbar, als hätte es nie eine Pause gegeben.

Auch bei den Fans kam der Auftritt bestens an. In den sozialen Medien wurde die Rückkehr von Laura gefeiert. Und es kommt noch besser!

Chryssanthi selbst verriet in dem kurzen Behind-the-Scenes-Moment, dass ihr Besuch am Set nicht der letzte war. Die Zuschauer dürfen sich also bald auf ein echtes Comeback freuen. Ein Lichtblick für alle „GZSZ“-Fans und ein Zeichen dafür, dass Laura Lehmann noch längst nicht zum alten Eisen gehört.