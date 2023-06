DSDS-Star Annemarie Eilfeld im Krankenhaus: Es geschah bei „Immer wieder sonntags“

Mit ihrer Teilnahme in der RTL-Castingshow DSDS wurde Annemarie Eilfeld bekannt. Anschließend trat die Sängerin bereits in diversen TV-Formaten auf. 2020 war sie noch bei „Das Sommerhaus der Stars“ zu sehen.

Am Sonntag (18. Juni) zeigte sich die DSDS-Bekanntheit jetzt wieder am Mikrofon in der ARD-Show von Stefan Mross, „Immer wieder sonntags„. Nach ihrem Auftritt hat Annemarie dann allerdings schlechte Nachrichten zu vermelden. Gleich danach ging’s für sie nämlich erstmal ins Krankenhaus.

DSDS-Star Annemarie Eilfeld muss nach ARD-Auftritt in Klinik

„Es ging ganz schlimm bergab mit mir. Morgens um 5 Uhr hat mich meine Mama dann in die Notaufnahme des Krankenhauses in Zerbst gefahren“, erzählte die Sängerin gegenüber „Bild“. Der Grund: Zu viel Sonneneinstrahlung und zu wenig Flüssigkeit, ihr Körper reagierte sofort. Nach einer Blutabnahme wurde sie an einen Tropf mit Elektrolyten angeschlossen. Mittlerweile herrscht auch endlich Klarheit, was genau passiert ist.

„Die Ärzte gehen von einem Hitzschlag in Verbindung mit zu viel Stress aus. Deshalb muss ich zur Beobachtung noch weiter in der Klinik bleiben. Morgen werden dann noch ein Ultraschall und weitere Untersuchungen gemacht“, so Eilfeld.

Sängerin meldet sich mit Krankenhaus-News bei Fans

Auf ihrem Instagramkanal hatte sich die Sängerin gleich mal mit einem Foto aus dem Klinikbett bei ihren Fans gemeldet und angekündigt: „Bin jetzt ein bisschen inaktiv, ihr Lieben. Musste heute früh ins Krankenhaus. Konnte gestern und heute nicht mal Wasser drin behalten und war komplett kraftlos“.

Mehr News:

Anschließend machte sie nochmal deutlich: „Macht euch keine Sorgen, hier geben alle ihr Bestes mir zu helfen.“ Auch, wenn sie wieder auf dem Weg der Besserung ist, dürfte diese Erfahrung ein deutliches Warnsignal für sie gewesen sein, besser auf sich selbst zu achten und Sonneneinstrahlung und Flüssigkeitsmangel nicht zu unterschätzen.