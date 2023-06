DSDS-Star zur Konkurrenz: Jetzt wissen es alle

Freunde werden diese beiden TV-Persönlichkeiten in diesem Leben wohl nicht mehr. Es war der Auslöser für einen Zoff, der sich durch die komplette Staffel „Deutschland sucht den Superstar“ ziehen sollte. Wir sprechen natürlich von Dieter Bohlen und Jill Lange.

„Hast du irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?“, hatte der DSDS-Juror die junge Frau gefragt, die vor ihrem Einsatz bei „Deutschland sucht den Superstar“ schon in Dating-Formaten wie „Are You The One“ und „Ex on the Beach“ aufgetreten war.

Geht DSDS-Sternchen Jill Lange zur Konkurrenz?

Ein sexistischer Spruch, der nicht nur Jill Lange und zahlreiche Fans gegen Bohlen aufbringen sollte, sondern auch Jury-Mitglied Katja Krasavice. Zwischen ihr und Dieter Bohlen sollte sich fortan eine Privatfehde entwickeln. Und Jill Lange, die wirft nach dem verpatzen Start bei DSDS nun den Blick in die Zukunft.

„Ich habe mich bei ‚Germany’s next Topmodel‘ beworben“, berichtet Jill in ihrer Instagramstory. Und weiter: „Ich wollte eigentlich schon immer daran teilnehmen und jetzt habe ich die Initiative ergriffen, weil irgendwann bin ich ja auch zu alt dann. Mal schauen, vielleicht seht ihr mich dann bald als Model übern Laufsteg laufen.“

Jill Lange bald bei Heidi Klum

Die Teilnahme an der ProSieben-Show von und mit Heidi Klum sei schon immer ein Traum von ihr gewesen, so Lange weiter. Na, dann sind wir ja mal gespannt. Die Chancen jedenfalls dürften nicht schlecht stehen. Schließlich kann Jill Lange mit ihren vielen Tattoos mit einem auffälligen Äußeren aufwarten. Zudem dürfte eine Teilnahme des Bohlen-Opfers auch ordentlich Publicity bringen, auch wenn das dem Poptitan mutmaßlich nixht schmecken dürfte. Wir jedenfalls würden uns nicht wundern, wenn wir Jill Lange in der kommenden „GNTM“-Staffel vor Heidi Klum stehen sehen. Diversity wird bei ProSieben schließlich riesengroß geschrieben.

