GNTM-Finale: Pro7-Zuschauer laufen Sturm – „Indiskutabel“

„Diversity“ – es war auch in diesem Jahr eines der wichtigsten Worte bei „Germany’s next Topmodel“. Diverser wolle man werden, das war schon in der vergangenen Staffel angekündigt worden und prompt schaffte es Lieselotte Reznicek als älteste Kandidatin aller Staffeln bis ins Halbfinale.

Diversity sollte aber auch in den wichtigen Entscheidungen in diesem Jahr eine Rolle spielen. War vor dem „GNTM“-Finale noch Selma als große Favoritin gehandelt worden, schließlich hatte sie mit Abstand die meisten Jobs der Staffel ergattert, gewann am Ende aber mit Vivien eine junge Frau, die bei den Fans (und auch Kunden) nicht wirklich überzeugen konnte.

Vivien gewinnt das „GNTM“-Finale 2023

Schon kurz nach dem Finale gingen daher in den sozialen Medien die Diskussionen los. „Es geht nur noch um Diversity, vielleicht sollte man nebenbei mal wieder anfangen, auf Talent zu achten“, schreibt beispielsweise eine Zuschauerin bei Instagram. Eine weitere ergänzt: „Absolut indiskutabel die Entscheidung, Selma war mit großem Abstand das stärkste Model. Mit dieser Entscheidung hat Heidi GNTM und sich keinen Gefallen getan. Die Fans verlieren die Lust künftig zu schauen, wenn es nicht mehr um die Leistung, sondern nur um Diversity geht.“

+++ GNTM: Pro7-Zuschauer fassungslos – „Wie kann das sein?“ +++

Und damit nicht genug. „Schade. Diese gezwungene Diversity hat dieses Jahr vielen Kandidatinnen die Siegchance gekostet. Da waren einige dabei, die das Zeug hatten. Selma, Ida, Coco, nur um mal einige zu nennen. Vivien war es definitiv nicht. Sie war wochenlang eine der Schwächsten und dass man sie zum Sieg gepusht hat, ist auch ziemlich offensichtlich. Schade, dass man auch GNTM nicht mehr wirklich ernsthaft verfolgen kann“, schreibt ein weiterer Zuschauer bei Instagram.

Mehr Nachrichten:

Und eine andere Zuschauerin ergänzt: „Ich will nicht den Sieg schlecht reden, letztendlich hat sie genauso hart gearbeitet wie alle anderen. Doch muss man der Fairness halber sagen, dass Vivien definitiv nicht die Beste im Finale war UND nicht einen Job abbekommen hat. Wenn es wirklich nach Leistung gehen würde, hätte sie nicht gewinnen dürfen – aber ich wünsche ihr nur das Beste, letztendlich kann auch sie nichts für Heidis Entscheidungen.“

Die bekam im Finale auch einiges ab. Besonders ein Outfit von Heidi Klum sorgte für Lästereien im Netz. Doch es gab auch Kommentatoren, die Vivien in Schutz nahmen. „Herzlichen Glückwunsch! Auch wenn ich ein Selma-Fan bin/war kannst du sehr stolz auf dich sein. Sie hat gute Leistungen erbracht“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Oder: „Ich finde dass Vivi eine ganz tolle Frau ist! Ich gönne ihr auch den Sieg.“