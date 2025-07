FC Schalke 04 kann aufatmen! Loris Karius verrät es

Die Vertragsverlängerung von Loris Karius hatte bei den Fans des FC Schalke 04 große Freude ausgelöst. Mit nur wenigen Auftritten hatte der Keeper den S04-Anhang von sich überzeugen können, ehe er sich schwer verletzte.

In der kommenden Saison soll er nun von Anfang an die Nummer 1 sein. Bisher konnte Karius wegen seiner Verletzung aber nur individuell trainieren. In einer Medienrunde hat er jetzt verraten, dass er in Kürze aber wieder voll angreifen will.

FC Schalke 04: Karius hofft auf Rückkehr

Unter dem neuen Trainer Miron Muslic haben alle Spieler der Knappen die Chance, sich neu zu beweisen. Doch im Tor ist die Besetzung an sich geklärt. Karius ist als Stammkeeper vorgesehen, auch wenn er aktuell noch nicht mit dem Team auf dem Platz schwitzen kann.

+++ Lies hier mehr: Dramatische Entscheidung – Bulut muss machtlos zuschauen +++

Das soll sich nach Aussagen des Keepers allerdings im Trainingslager ändern. „Ich denke, ich werde im Trainingslager wieder mit der Mannschaft auf dem Platz stehen können“, verriet der Keeper am Dienstag (24. Juni) am Randes des Trainings des FC Schalke 04. Die Knappen (hier liest du mehr zum Verein) reisen vom 7. bis 14. Juli ins Stubaital in Österreich.

Dort will sich Karius dann fit präsentieren, bis dahin nichts überstürzen. „Wenn ich einmal zurück auf dem Platz bin, will ich auch nicht wieder runter, deshalb machen wir es bewusst Schritt für Schritt“, sagt er.

Fit zum Saisonstart

Aufatmen bei den Knappen also. Verläuft alles wie geplant, kann Karius große Teile der Vorbereitung absolvieren und stünde dann auch zum Saisonauftakt zur Verfügung. Karius hatte sich Ende März eine schwere Wadenverletzung zugezogen und den Rest der Saison ausgefallen.

Noch mehr Nachrichten findest du hier:

Zuvor war er für gut vier Wochen Schalkes Nummer 1 gewesen, nachdem er als Winterzugang seinen Konkurrenten Justin Heekeren verdrängen konnte. Dieser konnte die zweite Chance nach dem Ausfall Karius‘ allerdings nicht nutzen, weshalb der FC Schalke 04 künftig wieder auf die Erfahrung des ehemaligen Champions-League-Finalisten setzen will.