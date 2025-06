FC Schalke 04: Dramatische Entscheidung – Bulut muss machtlos zuschauen

Was für ein Drama – und das größte Talent des FC Schalke 04 steckt mittendrin. Am Montag traf die deutsche U19 im EM-Halbfinale auf die Auswahl Spaniens. Und das Spiel wurde richtig wild.

Bis in die Verlängerung zog sich das Aufeinandertreffen, ehe die Spanier dieses irre Spiel endgültig für sich entschieden. Zu diesem Zeitpunkt konnte Talyan Bulut vom FC Schalke 04 schon nur noch machtlos zusehen. Er hatte das Feld kurz vor Ende der regulären Spielzeit verlassen.

FC Schalke 04: Bulut im Schaufenster

Die U19-EM sollte für Bulut auch die Chance sein, sich ins Schaufenster zu stellen. Die Knappen sind auf hohe Einnahmen angewiesen. Neben dem Youngster gilt zudem Moussa Sylla als heißester Verkaufskandidat aus Gelsenkirchen.

Richtig Werbung konnte Bulut bei dem Turnier aber nur bedingt machen. Gleich im ersten Spiel fing sich Deutschland eine 0:3-Packung, anschließend verspielte man gegen England eine 5:1-Führung! Die Defensive wirkte oft fahrig und unsortiert. Ein Bild, das sich gegen Spanien bestätigen sollte.

Irres Hin und Her

Zur Halbzeit hatte die deutsche Auswahl, bei der Taylan Bulut vom FC Schalke 04 (hier mehr zum Verein lesen) in der Startelf gestanden hatte, mit 1:0 geführt. Doch bei diesem durchschnittlichen Ergebnis blieb es nicht. Spanien kam per direkt verwandelter Ecke zum Ausgleich, Deutschland schlug zwölf Minuten vor dem Ende zurück.

Als das Spiel schon in der Nachspielzeit war, schlugen die Spanier binnen vier Minuten doppelt zu und waren dem Finale ganz nah. Auf deutscher Seite reagierte Trainer Pascal Pellowitz, nahm unter anderem Bulut vom Feld. Und das unfassbare gelang: In der neunten Minute der Nachspielzeit fiel der Ausgleich – Verlängerung.

FC Schalke 04: Bulut am Boden zerstört

Auch in dieser wechselte die Führung mehrfach. 3:4, 5:4 und 5:5 hieß es aus Sicht der Deutschen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. In der 119. Minute dann der K.-o.-Schlag. Spanien netzte zum 5:6 und zog ins Finale ein. Eine dramatische Entscheidung. Zurück blieben enttäuschte DFB-Youngsters, darunter Bulut, der in der entscheidenden Phase des Spiels nach seiner Auswechslung nur zugucken konnte.

Für ihn geht es jetzt erstmal zurück zum FC Schalke 04. Dort trifft Bulut auf den neuen Trainer Miron Muslic. Wie lange er allerdings mit dem Österreicher zusammenarbeitet, bleibt abzuwarten. Das hängt auch davon ab, wie schnell nach dieser verrückten U19-EM ein Angebot für ihn eintrudelt, das den Vorstellungen der Knappen entspricht.