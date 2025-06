FC Bayern München wollte ihn nicht mehr – jetzt buhlt der größte Konkurrent um das Ex-Juwel

Bayer Leverkusen plant, den Verlust von Florian Wirtz durch gezielte Zugänge auszugleichen. Jetzt hat Bayer offenbar einen ehemaligen Spieler des FC Bayern München auf dem Zettel.

Malik Tillman gilt laut dem „kicker“ als konkretes Ziel. Der 23-jährige US-Nationalspieler, derzeit beim Gold Cup aktiv, steht bei der PSV Eindhoven unter Vertrag und könnte für mehr als 30 Millionen Euro wechseln. Er soll helfen, die Lücke zu schließen, die der Wechsel von Wirtz zum FC Liverpool hinterlässt.

FC Bayern München: Tillman mit Vergangenheit

Tillman wurde in der Jugend des FC Bayern München ausgebildet und zählt daher für Bayer Leverkusen in der Champions League als Local Player. Der flexible Offensivspieler kann im Mittelfeld als Achter und Zehner spielen und deckt auch Außenpositionen ab. Doch der FC Bayern selbst könnte einen Leverkusen-Transfer erschweren. Zwar sah man für den Spieler im SOmmer 2024 keine Verwendung mehr und ließ ihn deshalb für 12 Millionen Euro in die Niederlande ziehen. Allerdings sicherte man sich eine Rückkaufklausel von 35 Millionen Euro.

In der vergangenen Saison brillierte Tillman mit starken Leistungswerten. Insgesamt brachte er es für die PSV in 34 Pflichtspielen auf 16 Tore und fünf Assists. In der Champions League waren es sechs Einsätze, drei Treffer und zwei Vorlagen.

FC Bayern München mit Einfluss auf den Deal?

Zum Vergleich: Florian Wirtz traf in der vergangenen genau so oft das Tor, allerdings in 45 Spielen. Obwohl viele von Tillmans Scorerpunkten aus der Eredivisie stammen, könnte er einen wichtigen Teil des sportlichen Erbes von Wirtz schultern. Bayer Leverkusen plant, diese Last auf mehrere Spieler zu verteilen, um den Abgang des Ausnahme-Könners aufzufangen.

Das Interesse an Tillman unterstreicht seine Entwicklung seit seiner Zeit beim FC Bayern München. Bayer Leverkusen erkennt jetzt sein Potenzial und überprüft nun wohl alle Optionen, um den talentierten Spieler nach Deutschland zurückzuholen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.