Sat.1 verkündet Fußball-Hammer – Coup lässt Sender jubeln

Deutschlands A-Nationalmannschaft ist nach sportlicher Talfahrt und Fan-Entfremdung wieder ein Quotengarant. Aber kann man auch mit Junioren-Nationalmannschaften die Menschen vor den Fernseher holen? Ja, zeigt Sat.1 jetzt mit der U21-EM.

Der Mut, viel Geld für die Rechte am Nachwuchs-Turnier hinzublättern, hat sich gelohnt. Schon bei den drei Gruppenspielen von Deutschland der U21-EM schalteten Millionen Fußballfans ein. Das dramatische Viertelfinale gegen Italien (3:2 n.V.) sprengte nun alle Dimensionen. Bei Sat.1 dürften die Sektkorken knallen.

Sat.1 jubelt über U21-Quoten

Die Rechte an den großen Wettbewerben liegen seit Jahren im Pay-TV. Doch auch im frei empfangbaren Fernsehen ist Sat.1 in den letzten Jahren rechts und links überholt worden. Die glorreichen Zeiten, als die Bundesliga-Highlights bei „Ran“ zum Lagerfeuer der Nation wurden, sind lange vorbei. Heute zeigt der Sender nur noch selten große Sport-Events. Nun aber gleich zwei parallel. Die Partien von BVB und Bayern München bei der Klub-WM werfen solide Quoten ab – sind aber nichts im Vergleich zu dem, was der Privatsender mit der U21-EM abräumt.

Schon beim Auftaktspiel von Deutschland gegen Slowenien (3:0) schalteten 2,69 Millionen Fußballfans ein. Beim zweiten Gruppenspiel gegen Tschechien (4:2) waren es sogar 3,16 Millionen (hier mehr). Beim Klassiker und letzten Gruppenphasen-Spiel Deutschland – England (2:1) sprangen selbst die Vorberichte schon über die Million-Marke. Das anschließende Spiel sahen dann erneut mehr als drei Millionen Fans.

Mehr als vier Million Zuschauer

Das alles ist aber nichts gegen das, was Sat.1 nun mit dem Viertelfinale abräumte. In einer dramatischen Partie schenkte das DFB-Team von Bundestrainer Antonio Di Salvo trotz doppelter Überzahl noch eine 2:1-Führung her, musste gegen tapfere Italiener in die Verlängerung – um dort doch noch durch das erlösende Tor von Merlin Röhl (117.) das Halbfinal-Ticket zu lösen (hier alle Highlights). Ein spannendes Fußballspiel, das sage und schreibe bis zu 4,32 Millionen Zuschauer bei Sat.1 verfolgten.

Einschaltquoten, die der angeschlagene Sender nur noch sehr selten erreicht. Damit ließ er bis auf die ARD zur Prime Time alle Konkurrenten hinter sich. Nur die Tagesschau und der anschließende Brennpunkt in der ARD hatten noch bessere Quoten. Ein Hammer für Sat.1, das sich diebisch freuen wird, sich die Rechte an der U21-EM in der Slowakei gesichert zu haben. Und freut sich schon auf das Halbfinale Deutschland – Frankreich (hier alle Infos).