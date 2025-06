Rekord-Deal um Florian Wirtz fix! Er liefert gleich eine fette Ansage

Wochenlang hat die Fußball-Welt auf diesem Moment gewartet: Florian Wirtz ist nun auch ganz offiziell ein Spieler des FC Liverpool! Der amtierende Premiere-League-Sieger hat den Mega-Deal am Freitagabend (20. Juni) perfekt gemacht.

Der Transfer hatte sich bereits angebahnt, in den vergangenen Wochen wurde so viel über diesen Hammer-Wechsel gesprochen, jetzt ist der Transfer in trockenen Tüchern. Florian Wirtz verlässt die Bundesliga.

Florian Wirtz offiziell ein „Red“

Nicht Bayern, nicht Real, nicht Manchester – Liverpool hat sich die Dienste des Ausnahmefußballers geschnappt. Die „Red“ haben den Transfer perfekt gemacht und verkündet. In der kommenden Saison wird Wirtz – erstmals in seiner Karriere – außerhalb der Bundesliga auflaufen.

„Ich bin sehr glücklich und sehr stolz. Endlich ist es so weit, ich habe lange darauf gewartet – endlich ist es geschafft und ich bin wirklich glücklich“, so der deutsche Nationalspieler nach seinem Wechsel zum LFC. Dort wird er unter anderem mit Ex-Leverkusen-Star Jeremie Frimpong zusammenspielen. Auch er wechselte von der Werkself nach England.

„Ich habe mit einigen Spielern gesprochen, die schon hier gespielt haben. Alle sagten mir, dass es der perfekte Ort für mich sei“, erklärte Wirtz weiter. Ab sofort wird er also für die „Reds“ auf Tore- und Titeljagd gehen.

Neu-Liverpooler liefert erste dicke Ansage

Dass er mit seinem neuen Arbeitgeber möglichst bald Großes erreichen möchte, machte Wirtz direkt deutlich. „Ich bin nicht hierhergekommen, um Spaß zu haben, ich bin hier, um alles zu gewinnen. Ich möchte jedes Jahr alles gewinnen! Zuerst müssen wir unsere Arbeit machen, ich muss meine Arbeit machen“, so Wirtz nach seinem Wechsel zum LFC. Das nennt man mal eine Ansage!

Alles andere wäre jedoch wohl auch wenig logisch. Schließlich wechselt mit Wirtz einer der besten Fußballer des Planeten in ein ohnehin schon unfassbar gutes Team. Der große Traum von Wirtz und Co.: Die Champions League zu gewinnen. Gelingt der ganz große Wurf schon im ersten Jahr?