Florian Wirtz: Pikante Liverpool-Enthüllung! Jetzt ist es raus

Bayern München, Manchester City, Real Madrid – nahezu jeder große Verein Europas war an Florian Wirtz dran, hätte den Superstar gerne in ihren Reihen gehabt. Doch letztlich hat der FC Liverpool das Rennen gemacht und den Zuschlag bekommen. Mit diesem Transfer sorgten die „Reds“ für ein echtes Beben.

Denn der Transfer von Florian Wirtz an die Anfield Road hat sämtliche Rekorde gesprengt – der deutsche Nationalspieler ist der teuerste Neuzugang der Premiere-League-Geschichte – mehr als 140 Millionen Euro waren für den Dribbelkünstler fällig. Nun ist eine weitere Zahl zu diesem Deal enthüllt worden.

Florian Wirtz: Doch kein utopisches Gehalt?

Mit seinen 22 Jahren zählt Wirtz zweifelsohne zu den besten Spielern des Planeten, der gebürtige Pulheimer ist längst ein absoluter Top-Star. So kann man dem FC Liverpool wohl zu diesem Deal nur gratulieren – denn lange sah es so aus, als würde Wirtz in Deutschland bleiben und zu den Bayern wechseln.

Doch der amtierende Premiere-League-Meister grätschte dazwischen, überzeugte Wirtz und sicherte sich die Dienste des Top-Stars. Dabei lockten die Briten wohl auch mit einer dicken Gehaltserhöhung. Zuletzt geisterte gar ein Gehalt von über 20 Millionen Euro pro Jahr durch den Fußballkosmos.

++ Florian Wirtz: Jetzt ist es raus! Enthüllung lässt alle Fußballfans staunen ++

Doch von dieser Summe soll das tatsächliche Gehalt ein ganzes Stück entfernt sein. Laut Transfer-Guru Fabrizio Romano streicht der 22-Jährige beim LFC künftig rund 230.000 Euro pro Woche exklusive Boni ein. Damit hätte er ein Jahresgehalt von knapp über zwölf Millionen

Wirtz ergänzt Star-Ensemble von Slot

Liverpool-Coach Arne Slot schaffte in der vergangenen Saison das, was nur ganz wenigen Trainer vor ihm gelungen war: Er gewann den Meistertitel in seiner ersten Saison auf der Insel. Erst im Sommer 2024 trat er das Erbe von Jürgen Klopp an. In seiner ersten Spielzeit als LFC-Coach setzte er bereits neue Standards, mit Wirtz dürfte die Erwartungen und Ambitionen noch größer werden.

Weitere News:

Wirtz ist ab sofort das Gesicht eines absoluten Weltklubs und spielt künftig mit Top-Stars wie Mohamed Salah und Virgil van Dijk zusammen. Das große Ziel von Slot und Co.: Das Triple nach Liverpool zu holen.