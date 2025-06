FC Bayern erlebt Wirtz-Deja-vu! FCB kassiert nächsten dicken Transfer-Korb

Wochenlang, gar monatelang hat der FC Bayern um Florian Wirtz gebuhlt. Der deutsche Superstar war der Wunschtransfer der Münchener in diesem Sommer. Das Ergebnis aller Bemühungen: Wirtz wechselt nach Liverpool und wird zukünftig in der Premiere League auf Torejagd gehen.

Doch damit nicht genug: Dem FC Bayern droht erneut ein solches Szenario. Denn laut „Sky“ hat auch der zweite Wunschtransfer dem deutschen Rekordmeister einen Korb gegeben. Auch er wird nicht nach München wechseln.

FC Bayern: Williams möchte nicht zum FCB

Nach der Absage von Wirtz war schnell klar, dass sich die Bayern-Bosse nach einem starken Flügelspieler umsehen werden. Spätestens nach dem Abgang von Leroy Sane zu Galatasaray Istanbul ist die Position auf den offensiven Außen die größte Baustelle. Denn auch Kingsley Coman und Serge Gnabry sollen und können den Verein verlassen.

Der absolute Wunschspieler des FCB für diese Position war Nico Williams. Der Spanier spielt seit Monaten groß auf, gehört zu den vielversprechendsten Flügelstürmern der Welt. Spätestes seit der EM 2024 in Deutschland ist sein Name in aller Munde. Und die Bayern wollten den 22-Jährigen unbedingt an die Isar locken.

Zuletzt ist ein Transfer von Williams zu den Bayern aber immer unrealistischer geworden – nicht nur wegen des finanziellen Rahmens. Denn der FC Barcelona ist – wie schon im letzten Sommer – bei Williams All-in gegangen. Und Williams habe sich für den spanischen Top-Klub entschieden.

Barca-Schwierigkeiten die letzte Hoffnung?

Laut Transfer-Guru Fabrizio Romano sollen sich Barcelona und Williams gar auf einen Vertrag bis 2031 verständigt haben. Bei den Katalanen soll der spanische Nationalspieler knapp acht Millionen Euro verdienen. Das große Problem: Der Transfer steht und fällt mit der Registrierung. Denn es steht noch nicht fest, ob Barca sich Williams leisten und diesen dann auch für den Spielbetrieb registrieren kann. Schon in der Vergangenheit hatte der Top-Klub damit große Schwierigkeiten.

So müssen die Bayern darauf hoffen, dass der Williams-Wechsel doch noch scheitert und die Tür für den deutschen Rekordmeister doch noch einmal aufgeht. Alles deutet jedoch darauf hin, dass der FC Bayern auch seinen zweiten absoluten Wunschtransfer nicht umgesetzt bekommt.