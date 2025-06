FC Bayern München: Trauer um Egon Coordes – langjähriger Co-Trainer gestorben

Egon Coordes, ehemaliger Bundesliga-Trainer und -Spieler, ist im Alter von 80 Jahren nach langer Krankheit gestorben. Wie seine Familie der „dpa“ bestätigte, starb er bereits am Dienstag in seinem Haus in Memmingen. Zuerst hatte der „Kicker“ über den Tod des früheren Assistenten von Udo Lattek, Jupp Heynckes und Giovanni Trapattoni beim FC Bayern München berichtet.

Erfolge beim FC Bayern München

Als Co-Trainer des FC Bayern München feierte Coordes seine größten Erfolge. Gemeinsam mit Lattek und Heynckes gewann er 1985, 1986, 1989 und 1990 insgesamt vier deutsche Meisterschaften. 1997 kehrte er als Assistent von Trapattoni zurück. Selbst im Basketball-Trainerstab des Vereins war er später aktiv.

Coordes war jedoch nicht nur beim FC Bayern München erfolgreich. Als Spieler bestritt er 157 Bundesliga-Spiele für Werder Bremen und den VfB Stuttgart. Nach seiner aktiven Karriere begann er zunächst als Trainer in Bremerhaven. Trotzdem blieb vor allem seine lange Verbindung zum Rekordmeister unvergessen.

Schwierige Cheftrainer-Stationen

Seine Tätigkeiten als Cheftrainer in der Bundesliga waren weniger erfolgreich. Beim VfB Stuttgart, Hamburger SV und Hannover 96 musste er nach kurzer Zeit gehen. Neben seiner Arbeit beim FC Bayern München trainierte er Mannschaften in Österreich, der Schweiz, der Golfregion und kurzzeitig im Iran. Bis 2021 noch arbeitete Coordes in verschiedensten Positionen beim FC Bayern München, unter anderem als Spielanalyst, Scout oder Chefanalytiker.

