Borussia Dortmund: BVB-Talente am Boden – großer Traum brutal zerstört

Was für ein Drama, was für irre Szenen. Als am Montagnachmittag (23. Juni) die deutsche U19 ihr EM-Halbfinale bestritt, schaute man auch bei Borussia Dortmund genau hin. Immerhin kämpften mit Almugera Kabar und Kjell Wätjen zwei BVB-Juwelen um den Titel.

Doch die Betonung liegt hier auf „kämpften“. Sämtliche Hoffnungen auf Gold zerplatzten gegen die Spanier. Der Spielverlauf: vogelwild. Dramatischer hätten die beiden Talente von Borussia Dortmund und ihre Kollegen wohl nicht ausscheiden können.

Borussia Dortmund: U19 verliert

Wenn man als Fußball-Fan ein 6:5 als Ergebnis liest, dann weiß man, dass das kein normales Spiel gewesen sein kann. Und das war die Partie zwischen Spanien und Deutschland auch wahrlich nicht. Ein verschossener Elfmeter, eine direkt verwandelte Ecke, drei Tore in der Nachspielzeit der regulären Spielzeit, vier Führungswechsel, Dreierpack, Viererpack – es war wirklich alles dabei (hier alle Highlights).

Am Ende lag die Enttäuschung allerdings auf der deutschen Seite. Spanien triumphierte und zog mit einem halben Dutzend Tore ins Finale ein, während das Turnier für Deutschland vorbei ist. Damit endet auch die Reise für Borussia Dortmunds Kabar und Wätjen.

BVB-Talente niedergeschlagen

Wätjen hatte an diesem dramatischen Spiel ohnehin nicht mitwirken können. Der 19-Jährige hatte in der Gruppenphase sowohl gegen England als auch Norwegen die Gelbe Karte gesehen und musste gegen Spanien damit von der Tribüne aus zuschauen.

Kabar stand schon wie in allen Gruppenspielen erneut in der Startformation und durfte bis zur 76. Minute mithelfen. Als er das Feld verließ, stand es gerade mal 1:1 und nichts deutet auf eine derartige Toreskalation hin, wie sie kurz darauf vonstattenging.

Borussia Dortmund: Zukunft ungewiss

Für beide geht es jetzt erstmal in den Sommerurlaub, ehe sie vorerst wieder nach Dortmund zurückkehren. Dort stehen sie aber vor einer unsicheren Zukunft. Weil Dortmunds zweite Mannschaft in die Regionalliga abgestiegen ist, gilt es als kaum denkbar, dass die beiden Top-Talente in der kommenden Saison durch die Dörfer NRWs tingeln.

Doch auch bei den Profis sind die Aussichten auf Spielzeit begrenzt, weshalb sich sowohl bei Wätjen als auch Kabar vermutlich eine Leihe aufdrängt. Jetzt aber müssen die Spieler von Borussia Dortmund erstmal das bittere U19-Aus verkraften.