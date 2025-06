DFB: Tränen-Drama bei U19-EM! Youngsters in völlig verrücktem Film

Was bitte war das für ein Halbfinale? Am Montagnachmittag (23. Juni) standen sich bei der U19-EM Deutschland und Spanien gegenüber. Die Nachwuchshoffnungen des DFB kämpften um den Einzug ins Halbfinale.

Doch was für eine irre Schlussphase sie erleben würden, das hatten die DFB-Youngsters wohl nicht geahnt. In den letzten Minuten der regulären Spielzeit ging es drunter und drüber. Der Einzug ins Finale entschied sich auf dramatische Art und Weise.

DFB: Schon wieder U19-Drama

Drama kann diese Mannschaft einfach. Im Verlaufe der Nachwuchs-EM hatte es schon einige kuriose Momente gegeben. Die verspielte 5:1-Führung gegen England, der 2:1-Last-Minute-Sieg gegen Norwegen, der erst den Weg ins Halbfinale ebnete. Und dieses sollte ebenfalls keine ruhige Angelegenheit werden.

Nach 28 Minuten rutschte Max Moerstedt den Ball zum 1:0 ins spanische Netz. Quasi im Gegenzug gab es Elfmeter für Spanien – doch Torwart Konstantin Heide parierte. Bis zur 61. Minute passierte nichts, doch dann ging es Schlag auf Schlag. Zunächst drehte Pablo Garcia eine Ecke direkt zum Ausgleich in die Maschen. Und er sollte nochmal in Erscheinung treten. Doch zunächst waren es wieder die DFB-Talente, die trafen. Said El Mala besorgte die Führung. Als alles schon nach Sieg aussah, erzielte Garcia in der Nachspielzeit innerhalb von vier Minuten einen Doppelpack – 3:2 für Spanien.

Noch mehr Nachrichten gibt es hier:

Schockierte Gesichter auf der deutschen Bank, die noch einen Freistoß bekamen. Die Hereingabe wäre völlig ungefährlich verendet. Doch Spaniens Keeper Raul Jimenez rutschte aus und forcierte so ein Eigentor seines Teamkollegen Andres Cuenca.

Verlängerung bringt Entscheidung

Aus den DFB-Junioren brach es nur so heraus. Gerade so konnte man sich noch in die Verlängerung retten, die die Entscheidung bringen sollte. Und turbulent ging es auch hier zu. Erst traf Tomas Marques, ehe Moerstedt mit seinem zweiten Tor erneut ausgleichen konnte.

Aber immer noch nicht das Ende. In der zweiten Halbzeit der Verlängerung lief es dann umgekehrt. Erst traf Moerstedt zum 5:4, kurz darauf der Ausgleich durch Virgil Tenas dank Tunnel. Der Schlusspunkt gehörte dann erneut Garcia, der sich im Strafraum davonstahl, Heide umkurvte und zum 5:6 einschob. Der Wahnsinn war endgültig perfekt.

Während die Spanier jubelten, brachen die DFB-Junioren in Tränen aus. Nach diesem irren Spiel endete ihre EM-Reise – ohne Titelkrönung. Angesichts dieser Umstände und den zahlreichen Führungswechseln ein herber Schlag, den es erstmal zu verdauen gilt.