GNTM: Bittere Klatsche für Heidi Klum! Kandidatin springt kurz vor Finale ab

Die aktuelle Ausgabe von „Germany’s Next Topmodel“ (kurz: GNTM) steuert auf das große Finale zu. Am 15. Juni 2023 wird die Gewinnerin in Köln gekürt. Die Fans können sich dabei nicht nur auf Model-Mama Heidi Klum freuen, sondern auch auf zahlreiche Musik-Acts und Hollywoodstars.

Musikalisch bekommen die GNTM-Zuschauer einiges geboten: Unter anderem singen die schwedische ESC-Gewinnerin Loreen, Künstlerin Kim Petras und die Band Scorpions. Designer Jean Paul Gautier und Schauspielerin Jennifer Lawrence werden Heidi bei ihren Entscheidungen helfen.

Wie auch in den vergangenen Staffeln werden die bereits ausgeschiedenen Kandidatinnen im Finale auftreten. Einer der Teilnehmerinnen wurde sogar die Ehre zuteil, Backstage zu moderieren. Doch kurz vor dem großen Finale gibt sie Heidi Klum einen Korb.

GNTM: Cassy als Moderatorin

Anna Celina „Cassy“ Cassau hatte einen wichtigen Job. Als Heidis rechte Hand sollte sie den Zuschauern Einblicke hinter die Kulissen geben. Ob Interviews mit den Mädels oder Pläuschen mit den Künstlern: Die Ex-Kandidatin sollte einen größeren Teil der Show füllen.

In der Staffel fiel die 23-Jährige durch ihre extrovertierte und selbstbewusste Art auf. Bei den Zuschauern war sie demnach sehr beliebt. Kein Wunder also, dass sie für die Aufgabe der Moderation auserkoren wurde. „Ich freue mich so doll, dass das passiert. Schaltet ein für ein letztes Mal Cassy bei GNTM!“, hieß es noch vor ein paar Tagen. Doch nun folgt die bittere Klatsche.

Cassy lehnt Moderation kurzfristig ab

Die Proben für das große GNTM-Finale laufen auf Hochtouren. Sowohl die Finalistinnen als auch die Ex-Kandidatinnen üben für ihren letzten Auftritt. Ein paar Tage vorher gab es allerdings eine bittere Absage. Cassy wird in der letzten Folge nicht moderieren.

Mehr News haben wir für hier dich zusammengefasst:

Die 23-Jährige sagt lediglich: „Ich habe mich dagegen entschieden, beim großen Finale Backstage zu moderieren. Tut mir leid.“ Wieso sie so kurzfristig absagt, ist nicht bekannt. Und auch, ob es einen Ersatz geben wird, ist unklar.