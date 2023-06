GNTM-Fans gehen nach dieser Ankündigung auf die Barrikaden – „Total daneben benommen“

Die 18. Staffel von Germany’s Next Topmodel (GNTM) geht mit großen Schritten aufs Finale zu. Am Donnerstag (8. Juni) findet bereits das Halbfinale der ProSieben-Show statt.

Pflichtprogramm für alle GNTM-Fans. Auch, wenn vielen von ihnen eine Ankündigung zum Halbfinale so gar nicht gefällt.

GNTM: Das erwartet die Models im Halbfinale

Es ist eine schwierige Entscheidung, der sich Heidi Klum im Halbfinale von GNTM stellen wird: Welche Kandidatin schafft es ins Finale, für welche Kandidatin platzt der Traum von der Modelkarriere kurz vor der Zielgeraden? Coco, Nicole, Olivia, Selma, Somajia und Vivien hoffen noch darauf, einen Platz für die Show am 15. Juni in Köln zu ergattern.

Doch der Weg dorthin ist nicht einfach. Die Topmodel-Anwärterinnen müssen sich einigen Aufgaben stellen. So zum Beispiel einem „Cirque de Soleil“-Fotoshooting und dem „All Eyes On Me“-Walk. Auch die Models wissen, dass sie bei diesen Aufgaben Alles geben müssen. „Wir stehen so kurz vorm Finale und man merkt wirklich, dass jeder kleine Fehler das Aus bedeuten kann“, sagt Selma gegenüber „ProSieben“.

GNTM-Ankündigung sorgt für Kritik

Die Entscheidung, wer ins Halbfinale kommt, will Heidi Klum auch diesmal nicht ganz alleine treffen. An ihrer Seite sind Supermodel Elle Macpherson und Designer Philipp Plein. Und dass letzterer dabei ist, kommt nicht bei allen GNTM-Zuschauern gut an. Das zeigen die Reaktionen auf den Ankündigungspost bei Instagram. „Niemand geringeres als Modedesigner Philipp Plein sitzt heute Abend beim Halbfinale an Heidis Seite! Wir sind super gespannt, we er unsere sechs Models findet“, heißt es zu dem Foto des Designers.

Philipp Plein, Heidi Klum und Elle Macpherson stellen sich im GNTM-Halbfinale gemeinsam die Frage, welche Kandidatin das Zeug zum Topmodel hat. Foto: ProSieben / Sven Doornkaat

Die Reaktionen der Fans lassen nicht lange auf sich warten. „Naja, da müssen wir wohl durch“, schreibt jemand. „Keine gute Wahl“, findet jemand anderes. „Hat sich in der letzten Sendung von GNTM total daneben benommen.“ Auch eine andere Zuschauerin schreibt: „Hoffentlich benimmt er sich nicht wieder wie mit Tamara“.

Eine Anspielung auf eine Folge aus dem Jahr 2020. Damals sollte Model-Anwärterin Tamara für Philipp Plein laufen. Das Problem: Tamara hatte mit den High Heels massive Probleme, stolperte immer wieder. Der Designer wollte die Kandidatin damals beinahe nicht laufen lassen. Etwas, das ihm viele Fans der Sendung wohl bis heute nicht vergessen haben. Doch es gibt wie immer auch andere Stimmen. Der ein oder andere Zuschauer hat sogar ein „Mega“ für die Ankündigung übrig. Und wer weiß, vielleicht ändert der Rest ja die Meinung nach dem Halbfinale?

Das Halbfinale siehst du am Donnerstag, 8. Juni, um 20.15 Uhr auf ProSieben.