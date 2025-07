Ex-BVB-Star verkündet Karriereende – an diesem Abend machte er sich für die Fans unsterblich

Mit 36 Jahren soll es das gewesen sein. Mitchell Langerak, ehemaliger Torwart bei Borussia Dortmund, verkündete am Donnerstag (10. Juli) sein Karriereende. Zuletzt hatte er bei Melbourne Victory unter Vertrag gestanden. Zuvor spielte er unter anderem für den BVB, den VfB Stuttgart oder UD Levante.

Noch heute erinnert man sich beim BVB gerne an die Zeit mit Langerak zurück. Jahrelang agierte er als Nummer 2 hinter Roman Weidenfeller. Er war immer da, wenn man ihn brauchte – besonders, wenn es gegen den FC Bayern München ging. Mit einem magischen DFB-Pokalabend gegen den FCB trug er sich in die Dortmunder Geschichtsbücher ein.

Ex-BVB-Star Mitch Langerak macht Schluss

„Nach 18 Jahren als Profispieler ist es für mich an der Zeit, mich von dem Spiel, das ich liebe, zu verabschieden“ – mit diesen Worten überbringt Langerak auf Instagram die Nachricht seines Karriereendes. Den Post garniert er mit zahlreichen Bildern aus diesen letzten 18 Jahren.

Auch zahlreiche Schnappschüsse aus seiner Dortmund-Zeit von 2010 bis 2015 sind dabei. Mit Marcel Schmelzer, in der Champions League, vor der Südtribüne – und eines, das Langerak in einer Jubeltraube aus BVB-Spielern und einen anstürmenden Jürgen Klopp zeigt. Dieser Abend dürfte einer der größten Momente seiner Karriere sein.

Langerak, der Bayern-Schreck

Rückblick: 28. April 2015, DFB-Pokal-Halbfinale. Borussia Dortmund ist bei Bayern München zu Gast. Alle rechnen mit einer spannenden Partie. Doch die Borussia erreicht schon vor Anpfiff eine bittere Nachricht: Stammkeeper Roman Weidenfeller fällt aus. Langerak rückt ins Tor – und kann sich mehrfach auszeichnen. Furchtlos zeigt er sich beispielsweise im Luftkampf mit Robert Lewandowski, der sich im Duell einen Oberkiefer- und Nasenbeinbruch zuzieht.

Die Begegnung findet auch nach 120 Minuten keinen Sieger, also geht es ins Elfmeterschießen. Und an dieses erinnern sich Dortmund-Fans noch heute mit einem diebischen Grinsen zurück. Philipp Lahm tritt als erste Bayern-Schütze an, rutscht beim Schuss aus, jagt die Kugel übers Tor. Im Gegenzug trifft Ilkay Gündogan für den BVB. Dann schreitet Xabi Alonso zum Punkt, rutscht wie Lahm im Schuss aus und vergibt. Für Dortmund trifft Sebastian Kehl. Dann hält Langerak ausgerechnet den Strafstoß von Mario Götze und auch Bayerns letzter Schütze Manuel Neuer scheitert. Dortmund zieht ins Finale ein und feiert Langerak für ein gegentorloses Elfmeterschießen.

Generell war Langerak während seiner Zeit beim BVB ein echter Bayern-Schreck. Viermal musste er gegen den Rekordmeister ran – jedes Mal verließ er den Platz als Sieger. Doch dieser Pokal-Abend wird den Dortmund-Fans immer sofort in den Kopf kommen, wenn sie an Mitchell Langerak denken.