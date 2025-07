GNTM-Stars knutschen – jetzt ist es offiziell

Darauf haben ihre Fans schon länger gewartet! Es war ein offenes Geheimnis, dass sich GNTM-Gewinnerin Daniela Djokic und Kandidat Samuel Dohmen mehr als nur freundschaftlich mögen. In der Model-Castingshow stritten sie ihre Gefühle füreinander noch vehement ab. Und auch nach dem Finale hielten die beiden jungen Models sich bedeckt, wenn man auf den jeweils Anderen zu sprechen kam.

Jetzt wollen sie ihre Liebe aber offenbar nicht mehr verstecken. In einem TikTok-Video zeigen sie der Öffentlichkeit endlich anhand eines Kusses: Ja, wir sind ein Paar!

GNTM-Stars knutschen – sie machen es offiziell

Das Video hat Samuel auf seinem TikTok-Account hochgeladen. Es zeigt ihn und GNTM-Gewinnerin Daniela in einer Wohnung. Beide schauen sich plötzlich tief in die Augen und fangen an sich zu knutschen.

Inhalt von TikTok anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für Daniela hat sich die Teilnahme in Heidi Klums Modelshow also doppelt gelohnt. Nicht nur holte sie sich zusammen mit Male-Model Moritz Rüdiger den Titel „Germany’s next Topmodel“, auch schnappte sie sich den tätowierten Mädchenschwarm Samuel.

Ihre Fans freuen sich, dass sie es nun öffentlich gemacht haben. So tummeln sich unter dem Video Kommentare wie:

„Endlich, viel Glück“

„Bestes GNTM Pärchen“

„Dani hat den Jackpot geknackt und einfach doppelt gewonnen. Samuel hat zwar den Titel nicht, aber was noch Besseres gewonnen“

„Mein Gott ich bekomme vom zuschauen schon Schmetterlinge im Bauch, nur das Beste für euch beide!!“

„OMG Ihr wisst nicht, wie lange wir darauf gewartet haben alle“

Auch ihre GNTM-Kollegen Nawin und Pierre reagieren auf das Knutschvideo. So schreibt Nawin freudig: „Traumpaar“. Und Pierre: „Ich schwör, so lange darauf gewartet.“

Für Daniela Djokic ist es übrigens die erste Beziehung. Bei GNTM hat sie verraten, dass sie noch nie einen Freund hatte.