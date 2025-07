Jetzt ist es offiziell! „Bomb Busters“ zum Spiel des Jahres gekürt

Was macht ein Spiel so richtig gut? Die Antwort darauf fällt oft sehr unterschiedlich aus. Manche schätzen packende Geschichten, andere lieben taktische Tiefe oder einfache Regeln, die schnell für Spaß sorgen. Wieder andere legen Wert auf optische Gestaltung oder das gemeinsame Spielerlebnis. In jedem Fall zeigt sich: Spiele begeistern, weil sie so vielseitig sind – und manchmal schafft es eins, all diese Aspekte zu vereinen.

Das kooperative Brettspiel „Bomb Busters“ wurde als Spiel des Jahres 2025 ausgezeichnet. Der japanische Autor Hisashi Hayashi entwickelte das Werk, das bei Pegasus Spiele erschien. Bei der Preisverleihung setzte es sich gegen „Flip 7“ und „Krakel Orakel“ durch und überzeugte durch Originalität sowie Spieltiefe.

„Bomb Busters“ ist Spiel des Jahres

In „Bomb Busters“ schlüpfen die Spieler in die Rolle eines Bombenentschärfer-Teams. Sie schneiden gemeinsam Kabel durch, um Explosionen zu verhindern. Blaue und gelbe Kabel sichern den Erfolg, rote Kabel führen jedoch zur Niederlage. Das Zusammenspiel im Team und das Meistern von Herausforderungen stehen im Mittelpunkt des Spiels.

„Bomb Busters“ basiert auf Zahlenrätseln, die durch Überlegen und logisches Kombinieren gelöst werden. Spieler verbinden aktiv verdeckte und offene Elemente, um die Bombe zu entschärfen. Ein Tutorial erleichtert den Einstieg, während 66 abwechslungsreiche Missionen langfristigen Spielspaß garantieren. Die Jury lobt besonders die Verbindung aus Strategie und Teamarbeit, die das Spiel einzigartig machen, wie „Spiegel“ berichtet.

Es geht um Teamwork

Kooperative Spiele erfreuen sich seit der Pandemie wachsender Beliebtheit. Titel wie „MicroMacro“ oder „Sky Team“ dominierten die letzten Jahre. „Bomb Busters“ reiht sich nahtlos ein. Es fördert nicht nur das Gemeinschaftserlebnis, sondern kombiniert ein heikles Thema mit Leichtigkeit. Die Jury hebt den Comic-Look als gelungenes Gestaltungselement hervor.

Das Zusammenspiel aus Mechanik, Design und Interaktion macht das Spiel besonders. Die Jury fasst zusammen: „In ‚Bomb Busters‘ wachsen wir mit den Aufgaben. Schritt für Schritt erlernen wir das ABC des Bombenentschärfens.“ Dieses Zusammenspiel und die Herausforderungen festigen den Erfolg eines Spiels, das neue Maßstäbe in der kooperativen Spielewelt setzt.

