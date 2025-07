Stefanie Giesinger packt über „GNTM“-Moment aus – „Ziemlich peinlich“

Model, Unternehmerin, Influencerin und jetzt auch Podcasterin: Stefanie Giesinger hat sich seit ihrem Sieg bei „Germany’s Next Topmodel“ („GNTM“) 2014 zu einer festen Größe im Rampenlicht entwickelt. In ihrem neuen Podcast „G.Spot“ zeigt sie nun eine noch persönlichere Seite und plaudert aus dem Nähkästchen.

In einer aktuellen Folge stellt sie sich dem Spiel „We sipp and we don’t judge“: Entweder sie beantwortet unangenehme Fragen oder sie muss trinken. Doch bei einer Frage nimmt sie kein Blatt vor den Mund und erinnert sich an ihren wohl peinlichsten Moment bei „GNTM.“

Stefanie Giesinger erinnert sich an „GNTM“-Shooting

Bei „GNTM“ müssen sich die Models regelmäßig außergewöhnlichen Shootings stellen. So musste sich auch Stefanie Giesinger 2014 direkt zu Beginn mit einer echten Schlange fotografieren lassen und sorgte dabei für einen Moment, den sie bis heute nicht vergessen hat.

Dabei kam es zu einem legendären Missverständnis: Sie fragte ein Crew-Mitglied, was passieren würde, wenn die Schlange sie plötzlich würgen wolle. Die Antwort: „Dann wird der Kopf abgeschlagen.“ Giesingers legendäre Nachfrage: „Von der Schlange?“ sorgte für Lacher und landete sogar noch einmal im TV. Denn natürlich war nicht der Kopf des Models gemeint, der abgeschlagen werden sollte.

„GNTM“-Moment schaffte es zu „TV Total“

Die Situation wurde später sogar bei „TV Total“, damals noch moderiert von Stefan Raab, aufgegriffen. „Ziemlich peinlich“, gibt Stefanie Giesinger heute zu und kann inzwischen herzlich darüber lachen.

Immerhin: Giesingers Teilnahme bei „GNTM“ ist nun bereits über zehn Jahre her. Gut möglich also, dass dieser Clip bei vielen Zuschauern bereits in Vergessenheit geraten ist.

Trotz ihrer Offenheit rückt Stefanie Giesinger nicht bei jeder Frage mit der Wahrheit raus. Wen sie zum Beispiel nicht noch einmal in ihren Podcast einladen würde, will sie lieber nicht verraten und greift stattdessen zum Drink.