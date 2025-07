GNTM-Star auf 180 – „Respektlos!“

Darya Strelnikova ist auf 180! Die ehemalige GNTM-Kandidatin ärgert sich über „respektlose“ Fragen aus der eigenen Community. Auf Instagram ließ die 32-Jährige ihrem Frust freien Lauf.

Eigentlich teilt Darya Strelnikova ihren Alltag und ihr Privatleben nur zu gerne mit ihren Followern in den sozialen Netzwerken. Doch diesmal platzte der Ex-GNTM-Teilnehmerin gehörig der Kragen! Einiger ihrer Fans gehen eindeutig zu weit, findet das Model.

GNTM-Star sauer wegen Kinderwunsch-Fragen von Fans

Die Partnerin von Ex-Dschungelcamp-Teilnehmer Fabio Knez veranstaltete auf ihrem Instagram-Account ein Q&A. Doch einige Fragen, die sie dort gestellt bekam, ließ die Blondine mächtig kochen. In ihrer Story gibt es deswegen eine klare Ansage.

„Wünschst du dir Kinder? Wenn ja, wie viele?“ – diese Fragen bekommt Darya Strelnikova häufiger gestellt. „Und ich sag’s jetzt ganz deutlich: Kinderwunsch ist ein sensibles und sehr persönliches Thema. Nur weil jemand in der Öffentlichkeit steht, heißt das nicht, dass solche Fragen okay sind“, schreibt sie wütend.

Follower verärgert über Ansage

„Das gilt nicht nur für mich – sondern auch im Alltag. Man weiß nie, was jemand gerade durchmacht.“ Deswegen sollen ihre Follower solche Fragen in Zukunft besser unterlassen. „Es ist übergriffig – und ehrlich gesagt: einfach respektlos. Ein bisschen mehr Feingefühl würde uns allen guttun.“

Doch nicht bei all ihren Followern kommt die klare Ansage gut an.“ DU machst ein Q&A über deine Person, bist in einer langjährigen Beziehung, ihr wandert zusammen aus und demnach ist diese Frage nichts, was du hier als respektlos bezeichnen kannst, lediglich verständlich ist diese Frage“, schießt ihr einer ihrer Fans entgegen.

Doch für Darya sei das nach wie vor kein Grund, um sich nach ihrem Kinderwunsch zu erkundigen. „Diese Frage wird fast nie gestellt, wenn man Single ist. Was das zeigt? Dass es hier oft um gesellschaftliche Erwartung geht – nicht um echtes Interesse.“